Комтранс анонсировал модернизацию петербургских автобусов из-за их возгораний

Заводы-изготовители модернизируют петербургские автобусы во избежание их возгорания, сообщил 17 июля городской комитет по транспорту. Соответствующее решение было вынесено по результатам выездного совещания под руководством вице-губернатора Кирилла Полякова, которое состоялось в минувшую пятницу.

В ходе совещания рассматривались случаи возгорания автобусов в Петербурге. Участниками совещания выступило руководство ООО "МАЗ" и ОАО "Волгабас". По результатам встречи изготовители пообещали внести изменения в конструкцию автобусов ради повышения безопасности перевозок.

"Также представители заводов-изготовителей гарантировали, что заменят ряд основных конструктивных и технических элементов автобусов для будущих поставок, а также усилят контроль за их производством", — проинформировал по итогам встречи комтранс.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи петербургские чиновники намерены приостановить эксплуатацию купленной в прошлом году партии из 30 автобусов "до исправления всех недочетов". Также приостановлена приемка 98 автобусов до их полной проверки на соответствие предъявляемым требованиям.

Фото: ЗАКС.Ру