Еще один лазурный автобус загорелся в Петербурге

В черте Петербурга загорелся еще один белорусский рейсовый автобус лазурного цвета. Об этом сообщает "Бумага"*, видеозапись инцидента на Пулковском шоссе опубликована в Telegram-канале общественного движения "Гражданин Пушкин".

Загоревшийся автобус остановился возле ТРК "Лето". О пострадавших пока информации нет. По данным активистов, это уже 13-й случай возгорания лазурных "МАЗов" с начала года.

Ранее в ответ на жалобы общественников профильный губернатор Кирилл Поляков и комтранс объявили о принятых мерах в связи с участившимися возгораниями городских автобусов. В частности, конструкция массово закупленных белорусских транспортных средств будет пересмотрена. Кроме того, заводы пообещали заменить ключевые технические элементы автобусов для последующих поставок. Наконец, от перевозчиков потребуют тщательнее следить за техническим состоянием уже поставленного транспорта.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

фото: Гражданин Пушкин / Telegram (скриншот видео)