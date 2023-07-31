Петербургский комтранс указал на важную особенность лазурных автобусов

Глава петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев высказался о регулярных возгораниях пассажирских автобусов лазурного цвета, одно из которых случилось в субботу на выезде из города. Чиновник назвал возможную причину инцидентов, которая беспокоит активистов и общественников.

"Специфика лазурных в том, что они все низкопольные. И в них, в отличие от тех же ПАЗов, теснее компоновка всех внутренностей", - приводит речь Енокаева "Фонтанка".

По его оценке, чисто статистически белорусские автобусы, массово закупленные в рамках транспортной реформы, не стали гореть чаще.

Ранее представители движения "Красивый Петербург" подсчитали, что с начала года загорелось уже тринадцать автобусов лазурного цвета. На недавней встрече с чиновниками изготовители транспортных средств пообещали пересмотреть их конструкцию.

Фото: ЗАКС.Ру