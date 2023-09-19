"Хотите, мы их научим": Лукашенко счел, что в Петербурге плохо обслуживают МАЗы

Белорусский президент Александр Лукашенко снова высказался о периодическом возгорании в Петербурге лазурных автобусов производства МАЗ. На том основании, что в других российских регионах такой проблемы нет, он сделал вывод о недостаточной квалификации петербургских специалистов.

"Это надо не только вовремя гайку закрутить - осмотр перед выездом должен быть постоянно. А всего этого не было. Естественно, где-то утечки, протечки и так далее", - приводит его слова агентство БелТА.

Как и раньше, Лукашенко упрекнул СМИ в повышенном внимании к горению транспорта и преувеличении некоторых фактов. Выступил он и с деловым предложением. По его словам, если в российском мегаполисе нед подходящих кадров, то белорусские рабочие способны обслуживать технику и качественнее, и дешевле.

"Но если такие люди есть - пожалуйста. Нет - хотите, мы их научим", - заверил лидер соседней страны.

В начале августа Лукашенко послал в Петербург послал комиссию, призванную разобраться в причинах аварий, участившихся минувшим летом.

Фото: ЗАКС.Ру