Жилье в Петербурге назвали менее доступным, чем в Москве

Петербург занял 52 место в рейтинге российских регионов по степени доступности жилья, подготовленном РИА "Новости". Москва оказалась выше в списке, заняв 27 место.

Как сообщается, по состоянию на май 2025 года средняя петербургская семья с одним ребенком должна была в течение 3,9 лет откладывать деньги для покупки квартиры площадью 60 квадратных метров. При этом годом ранее на подобные цели потребовалось бы 4,6 года. Стоимость жилья при этом была установлена в размере 12,8 млн рублей.

Составители рейтинга уточняют, что речь идет о потенциально возможном остатке средств, остающихся после оплаты минимально необходимых повседневных нужд. На последние закладывался прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей, при этом в рейтинге учитывались средняя зарплата за 12 месяцев и допускалась возможность использования семьей накопленных депозитов.

Рейтинг возглавил Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в которых на квартиру придется копить в течение 1,8 года. В Ненецком АО на эти цели уйдет 1,9 года, в Ямало-Ненецком АО — два года. Замыкают список Калмыкия (7,4 года), Севастополь (8,7 лет) и Крым (8,9 лет). Согласно исследованию, жителям Москвы потребуется копить деньги в течение 3,3 лет. В Ленинградской области, которая оказалась на 65 месте, на эти цели потребуется 4,3 года.

Напомним, в марте депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь заявил в беседе с ЗАКС.Ру о том, что покупать следует просторное жилье, "чтобы можно было создать семью полноценную с детьми." Перед этим парламентарий предложил запретить продажу квартир-студий площадью менее 28 квадратных метров.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру