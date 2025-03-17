Депутат Андрей Рябоконь: "Покупать нужно просторное жилье"

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Пока в Калужской области местный депутат призывает женщин чаще носить мини-юбки для повышения шансов на замужество, депутат из города на Неве Андрей Рябоконь ищет решение демографических проблем в недвижимости. Он предложил запретить девелоперам продавать мини-квартиры по программе семейной ипотеки, в которых, по его мнению, жить "невозможно".

- Вы предложили запретить продажу маленьких квартир-студий, площадью менее 28 "квадратов", для чего?

- Это маленькие квартиры, площадь там средняя чуть ли не 24 кв.м достигает. Есть ипотечная программа с государственной поддержкой, в том числе семейная ипотека, которая сейчас основная по покупке квартиры - она нацелена на то, чтобы поддержать семью, развитие семьи. Семья без детей - это не семья. Получается, государство вкладывает деньги в покупку, помощь в приобретении жилья людям по программам, а люди покупают студии, в которых жить невозможно с семьей. То есть, помогая семье, мы начали тратить деньги на покупку маленьких квартир, где семью создать невозможно. Эти деньги не на развитие семьи идут, а просто на выживание в этих маленьких квадратных метрах. Первое мое предложение касается ограничения выдачи ипотечных программ с господдержкой на приобретение квартир-студий, малометражек. Мы берем 28 кв.м, потому что есть рекомендация Минстроя, чтобы квартиры не строились менее 28 кв.м. Письмо уже направлено в регионы, пока носит рекомендательный характер.

- То есть, вы предлагаете запретить продажу таких квартир только за счет средств ипотеки?

- Это первый шаг. Сначала с ипотеки. Как максимальное решение проблемы следующий шаг - это ограничение или даже полный запрет продажи квартир маленького метража, так называемых студий.

- Забегая в будущее. Этот потенциальный запрет на продажу кого может затронуть? Девелоперов, которым, возможно, запретят, строить? Или собственников тоже, которые уже имеют такие студии?

- Собственников, у кого имеется, никаким образом это не тронет. Мы говорим о будущих покупателях, которые еще не купили жилье.

- Вы упоминали, что застройщики, отчасти из корыстных каких-то побуждений, строят такие маленькие квартиры, им как-то это выгоднее. Как вы считаете, почему люди их все-таки продолжают покупать?

- Коммерческие структуры ориентированы на заработок, на получение прибыли. Квартиры-студии стоят процентов до 40 выше, чем квартиры в повышенной площади [из расчета стоимости квадратного метра]. Застройщикам выгодно строить маленькие квартиры-студии, потому что они больше зарабатывают из общих квадратных метров. И, естественно, они будут строить то жилье, где можно больше всего заработать. Но жить в этих квартирах невозможно, невозможно строить семью. Конечно же, люди ориентированы на покупку более дешевого жилья, доступного жилья, но меньшей площадью. Но если мы ограничим использование ипотеки, строительство жилья, то мы создадим условия, чтобы цены на квадратный метр опустились, чтобы за эти деньги человек приобретал более просторное жилье. Если они не могут строить квартиры-студии, то стоимость квадратного метра упадет для больших квартир.

- То есть застройщики будут вынуждены снижать цены?

- Естественно, да.

- Как сейчас вообще покупать квартиры? Ипотека сложный шаг, потому что это обременение на многие года, а за сбережения - где их взять? Как молодым семьям приобретать жилье?

- У нас до сих пор реализуются ипотечные программы с господдержкой на жилье. И в настоящее время, учитывая высокие проценты по кредитам ипотечным, единственный пока способ доступного жилья для реализации своих потребностей в жилье - это участие в госпрограммах. Вот такой способ. Но опять же, покупать нужно просторное жилье, чтобы можно было создать семью полноценную с детьми. А то получается государство тратит деньги на поддержку, а зарабатывают коммерческие организации на продаже этого маломерного жилья, в котором жить невозможно.

Беседовал Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру