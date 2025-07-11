Петербургские депутаты вновь поднимутся на горную вершину Мариинская

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и Дмитрий Дмитриев посетили с рабочим визитом Владикавказ. В рамках поездки парламентарии планируют совершить символическое восхождение на горную вершину Мариинская.

Делегация из Петербурга пробудет во Владикавказе с 11 по 12 июля. Депутаты уже встретились с главой парламента Республики Северная Осетия - Алания Таймуразом Тускаевым и обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в законотворческой деятельности.

Восхождение на вершину Мариинская петербургские депутаты планируют посвятить 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, горная вершина в Северной Осетии получила название Мариинская в 2024 году в честь 30-летия Законодательного собрания Петербурга. В июле прошлого года ее посетила группа депутатов из города на Неве во главе с председателем ЗакСа Александром Бельским.

фото пресс-службы Законодательного собрания