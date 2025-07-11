Петербургские депутаты приняли участие в создании памятника участникам СВО

В Петербурге продолжается работа над скульптурой "Защитник Отечества". На этой неделе свой вклад в создание элементов памятника внесли депутат Госдумы Александр Тетердинко, а также депутаты Законодательного собрания Всеволод Беликов, Игорь Высоцкий и Елена Киселева, сообщили 11 июля в пресс-службе городского отделения "Единой России".

Автором проекта скульптуры является депутат МО "Аптекарский остров" Валерия Лошак. По ее задумке, пьедестал монумента будет выполнен в виде шара из керамических цветов, к изготовлению которых могут присоединиться все желающие. "Единая Россия" планирует провести соответствующие мастер-классы во всех районах города.

"Когда я лепил и раскрашивал глиняный цветок, который станет частью монумента, понимал: это не просто элемент композиции, а символ благодарности тем, кто защищает нашу страну. Каждый лепесток, каждый штрих - словно тихая молитва о мире и память о подвиге", - приводит пресс-служба партии слова Александра Тетердинко о его творческом вкладе в работу.

Напомним, о старте проекта по созданию скульптуры участникам СВО было объявлено в марте 2025 года. В июне спикер Законодательного собрания Александр Бельский лично присоединился к изготовлению цветов из керамики. Готовую скульптуру планируют презентовать в конце года на конференции отделения "Единой России".





фото из Telegram-каналов Александра Тетердинко и "Единой России" в Петербурге