ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11 июля 2025, 20:38

Петербургские депутаты приняли участие в создании памятника участникам СВО

фото ЗакС политика Петербургские депутаты приняли участие в создании памятника участникам СВО

В Петербурге продолжается работа над скульптурой "Защитник Отечества". На этой неделе свой вклад в создание элементов памятника внесли депутат Госдумы Александр Тетердинко, а также депутаты Законодательного собрания Всеволод Беликов, Игорь Высоцкий и Елена Киселева, сообщили 11 июля в пресс-службе городского отделения "Единой России". 

Автором проекта скульптуры является депутат МО "Аптекарский остров" Валерия Лошак. По ее задумке, пьедестал монумента будет выполнен в виде шара из керамических цветов, к изготовлению которых могут присоединиться все желающие. "Единая Россия" планирует провести соответствующие мастер-классы во всех районах города.

"Когда я лепил и раскрашивал глиняный цветок, который станет частью монумента, понимал: это не просто элемент композиции, а символ благодарности тем, кто защищает нашу страну. Каждый лепесток, каждый штрих - словно тихая молитва о мире и память о подвиге", - приводит пресс-служба партии слова Александра Тетердинко о его творческом вкладе в работу. 

Напомним, о старте проекта по созданию скульптуры участникам СВО было объявлено в марте 2025 года. В июне спикер Законодательного собрания Александр Бельский лично присоединился к изготовлению цветов из керамики. Готовую скульптуру планируют презентовать в конце года на конференции отделения "Единой России". 

фото из Telegram-каналов Александра Тетердинко и "Единой России" в Петербурге


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Высоцкий Игорь Владимирович 
Киселева Елена Юрьевна 
Лошак Валерия Викторовна 
Тетердинко Александр Павлович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама