Депутат ЗакСа попробовал закупиться полезными продуктами на 1000 рублей

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Ржаненков показал в своих соцсетях, как на днях попытался закупиться в супермаркете "Перекресток" полезными продуктами, потратив всего одну тысячу рублей.

"Никаких излишеств и экзотики — только базовые продукты, на которые ориентируется большинство. <...> Где-то пришлось делать непростой выбор между овощами и белком, где-то — вспоминать, что точно есть не стоит, даже если дёшево", - написал парламентарий в своих соцсетях.

Так, в корзине депутата оказались девять товаров: кефир (105 рублей), яблоки (120 рублей), упаковка овсянки (105 рублей), творог (129 рублей), макароны (109 рублей), гречка (119 рублей), хлеб (35 рублей), пакет моркови (49 рублей) и куриная голень (269 рублей). Общая сумма покупок составила 1040 рублей.

- Достаточно приемлемо, - сказал Ржаненков после шопинга.

Также парламентарий анонсировал подкаст, в котором он вместе с профессором Владимиром Дадали обсудит пищевые привычки, поговорит о пользе витаминов, а еще расскажет, "что не так" с молочными продуктами и сладкими напитками.

Ржаненков возглавляет в парламенте профильную комиссию по социальной политике и здравоохранению. Он избрался в Заксобрание в 2021 году. До этого он длительное время возглавлял комитет по социальной политике в администрации Петербурга.

Константин Леньков / Кадр из видео Александра Ржаненкова