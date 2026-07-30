Вице-спикер, лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Павел Иткин отчитался о доходе в 6,3 млн рублей за 2025 год. Сведения опубликованы 30 июля на сайте Петербургской избирательной комиссии в разделе с декларациями зарегистрированных кандидатов в депутаты городского парламента.

Судя по декларации, депутат владеет двумя квартирами в Петербурге и Ленинградской области. Их площадь варьируется от 40,8 до 165,5 квадратного метра. В списке недвижимости Иткин также указал доли еще в двух квартирах в городе. Кроме того, вице-спикер ЗакСа отчитался о двух принадлежащих ему автомобилях. Это кроссоверы Subaru Forester и Volvo XC60. Первая машина выпущена в 2023 году, а вторая — в 2018-м. Всего у него открыты девять банковских счетов, на которых хранится около 4,29 млн рублей.

Коллега Иткина по парламентской фракции Максим Яковлев задекларировал доход в размере 6 млн рублей. Депутат указал земельный участок размером 22,6 сотки, жилой дом площадью 365,3 квадратного метра и квартиру площадью 129,8 квадратного метра. Все объекты находятся в Петербурге. Судя по декларации, у Яковлева также имеются апартаменты в Крыму размером 129,8 квадратного метра. У парламентария открыты 11 счетов, общая сумма остатка на них составляет чуть более 619 тысяч рублей.

Депутат Заксобрания Андрей Малков отчитался о доходе в 5,6 млн рублей. Из недвижимости он указал квартиру и нежилое помещение в Петербурге, а также две машины — кроссоверы Nissan Qashqai и Audi Q7. Автомобили выпущены в 2017-м и 2016-м годах соответственно.

В начале июля региональное отделение ЛДПР утвердило кандидатов на выборы в Заксобрание. На первой строчке общегородского списка оказался лидер партии, депутат Государственной думы Леонид Слуцкий, на второй — первый замкоординатора реготделения Иван Есипов. Иткину и Яковлеву достались третье и четвертое места соответственно. Иткин также баллотируется в ЗакС по одномандатному округу №22. Его коллега по парламентской фракции Малков выдвинут партией по округу №21.

ЛДПР последней из политических партий прошла этап регистрации общегородского списка в Горизбиркоме. До этого декларации о доходах зарегистрированных кандидатов сдали уже "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", "Зеленые" и КПРФ. Подробнее о финансах и имуществе депутатов из числа "Единой России" и "Зеленых" читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру