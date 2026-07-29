Кандидата от ЛДПР Антонова не зарегистрировали по жалобе ЕР

Причиной для отказа в регистрации депутата МО "Прометей" Максима Антонова по списку ЛДПР на выборах в Законодательное собрание послужило письмо от "Единой России" с информацией, что он состоит в их партии, информация об этом содержится в решении Горизбиркома. Документ о регистрации списка ЛДПР был принят на заседании ГИК 27 июля.

Всего по списку ЛДПР прошли 69 человек, еще девять кандидатов были исключены из него решением комиссии. Причиной исключения восьмерых в ГИК назвали проблемы с поданными на выдвижение или регистрацию документами. Девятым кандидатом, получившим отказ, стал Антонов.

"Согласно письму избирательного объединения "Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"" от 20 июля 2026 года, [...] кандидат Антонов Максим Викторович [...] является членом Всероссийской партии "Единая Россия"", — говорится в тексте решения.

Сам Антонов сообщил ЗАКС.Ру, что в "Единой России" больше не состоит. Согласно представленным им данным, уведомление о добровольном выходе из политической организации он подал 26 июля, за день до заседания Горизбиркома. К тому моменту ЕР уже направила в комиссию письмо с информацией о членстве кандидата.

— Региональное отделение "Единой России", увидев его в списках ЛДПР, уведомило избирательную комиссию, что он не снят с учета как член партии "Единая Россия". Абсолютно было обычное письмо. [...] Это является основанием для того, чтобы кандидат закончил свою избирательную кампанию, потому что он подавался на участие в выборах от другой партии, и при этом из нашей он не вышел и всё еще [в ней] числился, — сообщил ЗАКС.Ру пресс-секретарь регионального отделения Станислав Кукарцев.

В июне Антонов вступил в ЛДПР, о чем сообщал замруководителя петербургского отделения Евгений Ененков. Муниципал рассчитывал баллотироваться по 6-му одномандатному округу и в составе региональной группы №6, но этого в итоге не произошло.

Антонову 46 лет, он возглавляет Центр развития спорта и физической культуры Сосновского сельского поселения Ленобласти. Также муниципал руководит волонтерской организацией "Второй фронт Питер". Он был дважды избран в муниципальный совет МО "Прометей" от "Единой России". Впервые это произошло в 2019 году, а в 2024 году он был переизбран. В 2026 году он участвовал в праймериз ЕР в Заксобрание, но занял только седьмое место.

Всего на выборы в петербургский ЗакС зарегистрированы 118 кандидатов по одномандатным округам и 383 кандидата по партспискам. Соперничать на выборах по спискам предстоит выдвиженцам от "Зеленых", "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". Список партии "Яблоко" зарегистрирован не был, она обжаловала решение в Центризбиркоме. Более подробно об основных событиях последнего месяца читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: Центр Спорта Калининского района