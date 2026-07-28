ГИК зарегистрировала 383 кандидата по спискам на выборах в Заксобрание

Петербургская избирательная комиссия завершила регистрацию списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания, об этом 28 июля сообщил Максим Мейксин в социальных сетях. По единому избирательному округу зарегистрированы списки шести политических партий, в которые вошли 383 кандидата.

"Единая Россия" зарегистрировала список из 80 кандидатов, КПРФ — из 71, ЛДПР — из 69, партия "Зеленые" — из 63, "Справедливая Россия" — из 56, "Новые люди" — из 44 кандидатов.

Также завершилась регистрация кандидатов по одномандатным избирательным округам. Всего были зарегистрированы 118 кандидатов, отказы получили 30 человек, еще 13 утратили статус выдвинутых кандидатов. Единственной партией, чей список после заверения не был зарегистрирован на выборы в ЗакС, стала "Яблоко". Напомним, выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, выборы в муниципальный совет МО "Автово" и дополнительные выборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" назначены на 20 сентября. Голосование будет длиться три дня, оно стартует 18 сентября.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру