На выборы в ЗакС зарегистрированы 118 одномандатников

Территориальные избирательные комиссии Петербурга зарегистрировали 118 кандидатов по одномандатным округам на выборы в Законодательное собрание, обратил внимание ЗАКС.Ру 28 июля. Отказы получили 30 кандидатов, еще 13 человек утратили статус выдвинутого кандидата.

Больше всего отказов в регистрации кандидатов наблюдается у представителей "Яблока". В общей сложности 12 из 23 выдвиженцев получили отказы от территориальных избирательных комиссий, следует из информации в ГАС "Выборы". Зарегистрированы на выборы 10 "яблочников", еще один числится утратившим статус кандидата.

У ЛДПР зарегистрировали 23 кандидата, еще двое получили отказы. У КПРФ зарегистрирован 21 кандидат при трех, получивших отказы. Статус зарегистрированных кандидатов получили 19 представителей "Новых людей" и 16 выдвиженцев от "Справедливой России" при шести и семи кандидатах с отказами соответственно.

Без потерь этап регистрации преодолели только кандидаты от "Единой России". Партия выдвинула 25 претендентов по одномандатным округам, все они прошли регистрацию. "Зеленые" выставили 10 человек, из них зарегистрированы четверо, а остальные утратили статус выдвинутого кандидата.

Кроме того, на выборы заявились три самовыдвиженца. Все они к моменту выхода заметки уже утратили статус кандидата.

Отказ в регистрации партийного списка на выборы в ЗакС получило только "Яблоко". Партийцы накануне обратились с жалобой на решение в Центризбирком. Последним ГИК зарегистрировал список ЛДПР, до этого аналогичную процедуру прошли ЕР, "Зеленые", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия".

Выборы назначены на 20 сентября, голосование по ним продлится в течение трех дней. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Государственной думы и ЗакСа. Также в эти три дня состоятся выборы в МО "Автово" и довыборы в еще три муниципалитета города.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру