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Новости 28 июля 2026, 12:05

ЦИК зарегистрировала списки Партии пенсионеров и "Коммунистов России"

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировала списки Партии пенсионеров и "Коммунистов России"

Центральная избирательная комиссия на заседании 28 июля зарегистрировала федеральные списки кандидатов "Коммунистов России" и Партии пенсионеров на выборы депутатов Государственной думы, сообщил ТАСС.

В список кандидатов Партии пенсионеров вошли 259 человек, в федеральный список "Коммунистов России" включили 266 кандидатов. До этого представителей двух партий извещали о недостатках и ошибках, выявленных в представленных документах.

По состоянию на 28 июля сотрудники Центризбиркома зарегистрировали федеральные списки "Справедливой России", ЛДПР, "Единой России", "Новых людей" и КПРФ. ЦИК также заверила списки "Зеленых", "Родины", Партии прямой демократии и "Яблока".

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним пройдет с 18 по 20 сентября. В Петербурге, кроме депутатов Госдумы, выберут депутатов Законодательного собрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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