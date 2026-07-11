ЦИК нашла ошибки в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

Сотрудники Центральной избирательной комиссии обнаружили недочеты в документах 27 кандидатов от партии "Коммунисты России" на выборы в Госдуму. Исправить ошибки нужно будет до 13 июля.

Вопрос о заверении списка кандидатов от "Коммунистов России" обсудят в ЦИК 15 июля. Партийцы представили в Центризбирком список претендентов 9 июля.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, в документах некоторых кандидатов от "Коммунистов России" не указана дата выдачи диплома, отсутствуют сведения о семейном положении или адресе места жительства. Других претендентов попросили уточнить должность в партии или предоставить документы о заключении брака.

Ранее Центризбирком выявлял недочеты в документах кандидатов "Яблока" для участия в выборах в Госдуму. Ошибки были связаны с предоставлением незаверенных копий дипломов и с отсутствием справок о недвижимости. "Яблочники" исправили недочеты, ЦИК заверила списки кандидатов от партии.

К моменту 11 июля Центральная избирательная комиссия приняла документы у кандидатов на выборы из 10 партий. Этап заверения списков прошли представители КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Яблока", "Новых людей".

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования назначен на 20 сентября. Петербуржцы также выберут депутатов Законодательного собрания и МО "Автово".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру