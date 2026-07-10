Памфилова: В бюллетень на выборах в Госдуму войдут не более 11 партий

В избирательный бюллетень на сентябрьских выборах депутатов Государственной думы войдут не более 11 политических партий, заявила 10 июля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК.

"Мы можем констатировать, что в избирательный бюллетень по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной думы будут включены не более 11 партий. Другие шесть партий, имеющих право участвовать в выборах, не будут участвовать в этих выборах", — приводят слова Памфиловой в пресс-службе ЦИК.

Крайним сроком для проведения партийных съездов по выдвижению кандидатов установлено 11 июля. При этом уведомить Центризбирком о проведении съезда они должны были не позднее чем за день до его проведения — до 9 июля.

В бюллетень могут попасть пять парламентских партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". Условия по срокам подачи документов также выполнили шесть партий, не представленных в Госдуме: "Яблоко", "Зеленые", "Родина", Партия пенсионеров, Партия прямой демократии и "Коммунисты России".

ЦИК уже заверила федеральные списки кандидатов "Единой России", "Новых людей", КПРФ, ЛДПР и "Яблока". Документы также представили "Родина", Партия пенсионеров и "Коммунисты России". "Зеленые" планируют отнести бумаги в Центризбирком 12 июля. Ранее ЗАКС.Ру писал, что федеральный список "Зеленых" на выборы в Госдуму возглавит депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина. После проверки представленных материалов комиссия примет решения о регистрации партийных списков и кандидатов.

Голосование за депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. В эти дни в Петербурге состоятся выборы депутатов Заксобрания, местного совета МО "Автово", а также дополнительные выборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру