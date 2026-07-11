ЦИК заверила кандидатов на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров

Представители Центральной избирательной комиссии в ходе заседания 11 июля заверили список кандидатов на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров за социальную справедливость. В федеральный список вошел 261 кандидат, еще 108 человек будут участвовать в выборах по одномандатным округам.

Изначально федеральный список партии включал 262 человека. ЦИК исключила из списка одного претендента из-за недостатков в документах.

На момент 11 июля документы в ЦИК подали представители 10 партий. Ранее Центризбирком заверил списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока".

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним пройдет с 18 по 20 сентября. В Петербурге, кроме депутатов Госдумы, выберут депутатов Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах состоятся дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру