Горизбирком отклонил первые жалобы "Яблока" на действия ТИК

Петербургская избирательная комиссия на заседании 28 июля отклонила две жалобы кандидата-одномандатника от "Яблока" Платона Васильева на действия ТИК №44. Он планировал выдвигаться по избирательному округу №7. Обращения "яблочника" стали первыми жалобами, рассмотренными Горизбиркомом в рамках текущей избирательной кампании.

На заседании Горизбирком рассмотрел "две жалобы аналогичного содержания", поданные Васильевым. Их текст вывели на экран перед началом обсуждения. В обращениях он утверждал, что территориальная избирательная комиссия якобы не включила в опись документов письменное уведомление об отсутствии иностранных счетов и иных финансовых активов, которое является обязательным при регистрации кандидата. По мнению Васильева, комиссия также произвольно изменила форму письменного подтверждения о приеме документов. Сам "яблочник" настаивал, что все необходимые справки он сдал. Председатель ТИК №44 Светлана Нефедова утверждала, что данные документы рассматривались, однако приняты комиссией не были.

Член Горизбиркома Олег Зацепа пояснил, что сотрудники ТИК действительно "отступили" от привычной процедуры и не заполняли строки, предназначенные для документов, которые кандидат не представил. В итоге в графе о приеме справки о финансовых активах и бумаги об изменениях в сведениях кандидата никакой отметки не оказалось. При этом Васильев подписал подтверждение ТИК со всем перечнем представленных документов. По словам Зацепы, в ситуации есть "категорические противоречия" между заявлениями кандидата и комиссией, которые нельзя разрешить никакими доказательствами, кроме документа теризбиркома.

— В сухом остатке, если оценивать письменные доказательства и сугубо представленные документы, мы приходим к неутешительному для заявителя выводу, что он собственноручно удостоверил отсутствие двух документов. [...] Предлагается оставить жалобу без удовлетворения, оговорившись в мотивировочной части нашего решения о том, что комиссия действительно произвольно изменила форму письменного подтверждения, чего делать не должна была, — заявил Зацепа.

Член ГИК Павел Шапчиц сообщил участникам заседания, что одним из доказательств слов Васильева может послужить аудиозапись, на которой "яблочник" озвучивает все представленные документы, а также запись видеорегистратора. Кроме того, Шапчиц предложил дополнить резолютивную часть решения формулировкой о признании работы ТИК №44 неудовлетворительной.

— Мы не можем заменять собой судебные органы, проводить какое-то следствие, какие-то экспертизы, мы основываемся на тех документах, которые есть. [...] Понятно, что вы представляете политическую партию, кандидату которой было отказано в регистрации и вам не нравится действие комиссии. [...] Но каких-либо оснований о признании деятельности комиссии неудовлетворительной я не вижу, — сказал председатель ГИК Максим Мейксин.

По итогам голосования жалобы Васильева были отклонены. За такое решение проголосовали 11 из 13 присутствующих членов Горизбиркома.

Отметим, ранее ТИК №44 отказала в регистрации экс-мундепу МО "Большая Охта" Манефе Королевой. Этап регистрации прошли Всеволод Беликов ("Единая Россия"), Игорь Осипенко (КПРФ), Анна Рузайкина ("Новые люди") и Лилиана Стрельцова (ЛДПР). Одномандатный округ №7 расположен в Красногвардейском, Центральном и Калининском районах.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. Петербуржцы также выберут депутатов Государственной думы и МО "Автово". В МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру