Горизбирком зарегистрировал список ЛДПР на выборы в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 июля зарегистрировала общегородской список кандидатов ЛДПР на выборы в Законодательное собрание. Сотрудники Горизбиркома не нашли в представленных партией документов каких-либо ошибок и недочетов.

Всего в список по единому избирательному округу вошли 69 человек. Восемь человек сотрудники комиссии исключили из-за неполноты сведений. Одного кандидата убрали из общегородского списка по причине принадлежности к другой партии. Им оказался депутат МО "Прометей" Максим Антонов. Ранее в пресс-службе реготделения ЛДПР писали, что он получил партийное удостоверение после ухода из "Единой России". Решение члены ГИК поддержали единогласно.

Список кандидатов для участия в выборах в Заксобрание петербургское отделение ЛДПР утвердило в начале июля. Общегородскую часть списка возглавил лидер партии, депутат Государственной думы Леонид Слуцкий. В первую пятерку также вошли первый замкоординатора отделения Иван Есипов, депутаты петербургского парламента Павел Иткин и Максим Яковлев, а также замкоординатора по идеологической работе Александр Устименко.

По одномандатным округам планируют идти депутат ЗакСа Андрей Малков, Иткин и Устименко — они баллотируются по округам №№ 21, 22 и 4 соответственно. Из 25 одномандатников партии этап регистрации прошли 23 человека, двум кандидатам территориальные избирательные комиссии отказали в регистрации, следует из данных ГАС "Выборы".

Среди политических объединений, участвующих в выборах в Заксобрание Петербурга, ЛДПР прошли регистрацию общегородского списка последними. До них это успели сделать партии "Зеленые" и "Единая Россия". На предыдущем заседании сотрудники Горизбиркома также зарегистрировали списки "Новых людей", "Справедливой России" и КПРФ, после чего отказали в регистрации списка "Яблоку". При вынесении решения члены ГИК указали на отсутствие первого финансового отчета и ошибок в нотариально заверенных доверенностях уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам. Представители "Яблока" в свою очередь, заявили о нарушении регламента со стороны работников комиссии. Решение Горизбиркома они планируют обжаловать. Подробнее об отказе в регистрации "яблочников" читайте в материале ЗАКС.Ру.

Выборы в Заксобрание Петербурга состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня и начнется с 18 сентября. В эти даты горожане также выберут депутатов Госдумы и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" теризбиркомы назначили дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру