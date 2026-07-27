Тихонова отчиталась о 670 тысячах рублей дохода в 2025 году

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова заработала в 2025 году 670,1 тысячи рублей, информацию об этом опубликовал Горизбирком 27 июля. Политик возглавляет общегородской список СР на выборах в Законодательное собрание города.

В собственности у Тихоновой имеются земельный участок в Ленобласти площадью 6,7 сотки и 2/3 от квартиры площадью 95,7 квадратных метров в Петербурге. Также справедливоросс указала, что владеет 1/300 долей в нежилом помещении площадью 10,3 тысячи квадратных метров.

Ездит Тихонова на автомобиле Mazda CX-5 2017 года выпуска. Также у нее имеются четыре банковских счета с общим остатком на них в размере 20,2 тысячи рублей.

Наибольший доход среди кандидатов от СР в ЗакС задекларировал депутат МО "Балканский" Вадим Мамаев. Он отчитался о 19,1 млн рублей, заработанных в 2025 году. На банковских счетах муниципал хранит 295,2 тысячи рублей.

У Мамаева три земельных участка в Ленобласти общей площадью 120 соток и половина участка площадью 10 соток в Курганской области. В Курганской области ему также принадлежит полдома площадью 182,6 "квадрата", в Ленинградской — дом площадью 245,2 "квадрата".

Кроме того, Мамаев отчитался о восьми квартирах в Петербурге и одной в Ленинградской области. Их площадь варьируется от 25,4 до 53,5 квадратных метров. Помимо этого, кандидату принадлежит садовый дом и два иных объекта недвижимости. Автомобиль у него один, это Hyundai Santa Fe 2024 года выпуска.

Три кандидата от "Справедливой России" указали нулевой доход по итогам предыдущего года. Это экс-глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина, индивидуальный предприниматель Дмитрий Мамонтов и адвокат Ирина Туманова.

Вавилина задекларировала квартиру площадью 111,7 квадратных метра и автомобиль Nissan X-Trail 2016 года выпуска. Мамонтов отчитался о владении машиной Toyota RAV4. Туманова указала две квартиры (235,9 и 31,7 квадратных метра).

На прошлой неделе Горизбирком опубликовал декларации кандидатов, выдвинутых по спискам от "Единой России" и от "Зеленых" в ЗакС. Спикер петербургского парламента Александр Бельский отчитался о 9,9 млн рублей, заработанных в 2025 году. Вице-спикер Владимир Омельницкий сообщил о доходе в размере 12 млн рублей. Лидер списка "Зеленых", депутат ЗакСа Марина Шишкина заработала 7,3 млн рублей. ЗАКС.Ру писал о заработке депутатов, идущих на перевыборы от обеих партий.

Андрей Казарлыга / Фото: Справедливая Россия