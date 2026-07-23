Бельский заработал в 2025 году почти 10 млн рублей

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский задекларировал 9,9 млн рублей дохода за 2025 год. Сведения опубликованы 22 июля на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в разделе с декларациями зарегистрированных кандидатов в депутаты городского парламента.

Бельский возглавляет общегородской список "Единой России" на выборах в Заксобрание. В декларации он отчитался только о четырех банковских счетах, на которых хранится 493,8 тысячи рублей. Сведения о жилье и машинах в декларации Бельского отсутствуют.

Второй номер общегородского списка занимает командир Ленинградского полка Михаил Коган, он сообщил о доходе в 4,15 млн рублей за 2025 год. Также ему принадлежат 12 банковских счетов с общим остатком 42,8 тысячи рублей и автобус марки Toyota Hiace 2008 года выпуска. Из всей "пятерки" общегородского списка у Когана оказался самый скромный доход в 2025 году.

Третьим в общегородском списке идет сенатор Андрей Кутепов. За отчетный год он задекларировал 10,33 млн рублей. Из собственности сенатор указал автомобиль Mercedes-Benz 1997 года выпуска, квартиру в Петербурге площадью 43,6 квадратных метра и четыре банковских счета. Судя по декларации, остаток средств на них чуть больше 733 тысяч рублей.

Глава петербургского исполкома общероссийского движения "Народный фронт" Екатерина Кондратьева задекларировала общую сумму доходов в размере 10,97 млн рублей, обогнав остальных лидеров списка. Из недвижимости Кондратьева отчиталась о четырех квартирах в Петербурге. Их площадь варьируется от 23,1 до 143,4 квадратных метра. Она также указала нежилое помещение площадью 876 "квадратов". Кроме того, у Кондратьевой имеются пять банковских счетов, на которых хранится более 7,66 млн рублей.

Самый подробный отчет предоставил депутат Заксобрания Павел Крупник. В общегородском списке он занимает пятое место. Судя по декларации, за отчетный год парламентарий заработал 6,1 млн рублей. Из недвижимости Крупник указал долю в петербургской квартире и пять нежилых помещений в городе. Их площадь варьируется от 83,7 до 156,4 квадратных метра. Также депутат отчитался о двух земельных участках площадью примерно 931 и 2000 квадратных метров, жилом доме площадью 70 "квадратов" и садовом домике площадью 190,7 квадратных метра. Все они находятся на территории Ленинградской области. Кроме того, Крупник указал в декларации автомобиль Hyundai 2011 года выпуска и пять счетов в российских банках, на которых хранится 441,7 тысячи рублей.

Петербургское отделение "Единой России" определилось с лидерами общегородского списка на выборах в Заксобрание еще в начале июня. Через месяц их кандидатуры утвердили на региональной конференции партии.

Отметим, на сайте Горизбиркома также доступны декларации средств зарегистрированных кандидатов партии "Зеленые". Среди действующих депутатов Заксобрания Марина Шишкина заработала больше всех, она отчиталась о доходе в 7,28 млн рублей. Самый скромный доход указала ее коллега Любовь Менделеева. Судя по декларации, она заработала 6,1 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру