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Новости 23 июля 2026, 16:57

Мейксин проверил установку видеокамер на двух избирательных участках

фото ЗакС политика Мейксин проверил установку видеокамер на двух избирательных участках

Председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин проверил ход работ по установке камер видеонаблюдения на избирательных участках №№ 142 и 180 в Василеостровском районе, об этом он сообщил 23 июля в социальных сетях. К Единому дню голосования планируется оборудовать видеонаблюдением все УИКи в городе, кроме расположенных в медицинских учреждениях и в местах голосования военнослужащих.

Вместе с Мейксиным участки посетили технический директор ПАО "Ростелеком" Константин Маевский и председатель ТИК № 32 Николай Рейдало.

"Системы видеонаблюдения и видеорегистрации устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать обзор основных зон и при этом не нарушать тайну голосования.

Это позволяет объективно фиксировать происходящее на участках, обеспечивая открытость и прозрачность проведения основных избирательных процедур", – написал Мейксин.

Ранее глава ГИК сообщал, что во время сентябрьских выборов системы видеонаблюдения и видеорегистрации будут работать на всех избирательных участках Петербурга. Исключение составят участки в медицинских учреждениях и места голосования военнослужащих. Трансляцию с участков организуют в центре видеонаблюдения в "Невской ратуше". При этом квоты на места в центре наблюдения для политических партий создавать не планируют.

Также петербуржцы смогут подать заявление на участие в программе "Мобильный избиратель" в 64 отделениях МФЦ. Это позволит проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания не по месту регистрации. Иногородние жители также смогут проголосовать в Петербурге на выборах депутатов Госдумы. Заявления будут принимать с 3 августа по 14 сентября.

Голосование на предстоящих выборах продлится с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Также состоятся выборы в совет МО "Автово" и довыборы в три муниципалитета города.

Алиса Ремнева / Фото: Максим Мейксин


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