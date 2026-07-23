Мейксин проверил установку видеокамер на двух избирательных участках

Председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин проверил ход работ по установке камер видеонаблюдения на избирательных участках №№ 142 и 180 в Василеостровском районе, об этом он сообщил 23 июля в социальных сетях. К Единому дню голосования планируется оборудовать видеонаблюдением все УИКи в городе, кроме расположенных в медицинских учреждениях и в местах голосования военнослужащих.

Вместе с Мейксиным участки посетили технический директор ПАО "Ростелеком" Константин Маевский и председатель ТИК № 32 Николай Рейдало.

"Системы видеонаблюдения и видеорегистрации устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать обзор основных зон и при этом не нарушать тайну голосования.

Это позволяет объективно фиксировать происходящее на участках, обеспечивая открытость и прозрачность проведения основных избирательных процедур", – написал Мейксин.

Ранее глава ГИК сообщал, что во время сентябрьских выборов системы видеонаблюдения и видеорегистрации будут работать на всех избирательных участках Петербурга. Исключение составят участки в медицинских учреждениях и места голосования военнослужащих. Трансляцию с участков организуют в центре видеонаблюдения в "Невской ратуше". При этом квоты на места в центре наблюдения для политических партий создавать не планируют.

Также петербуржцы смогут подать заявление на участие в программе "Мобильный избиратель" в 64 отделениях МФЦ. Это позволит проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания не по месту регистрации. Иногородние жители также смогут проголосовать в Петербурге на выборах депутатов Госдумы. Заявления будут принимать с 3 августа по 14 сентября.

Голосование на предстоящих выборах продлится с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Также состоятся выборы в совет МО "Автово" и довыборы в три муниципалитета города.

Алиса Ремнева / Фото: Максим Мейксин