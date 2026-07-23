Еще двум кандидатам "Новых людей" отказали в регистрации на выборы в ЗакС

Территориальные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга кандидатам "Новых людей" Евгению Жарову и Дмитрию Маслову. Соответствующие решения опубликовали на сайтах теризбиркомов 22 июля. На момент публикации заметки отказ получили по меньшей мере четыре из 25 одномандатников, выдвинутых партией.

Жаров выдвигался по одномандатному округу №19 в Петродворцовом и Кронштадтском районах. Ему отказали в регистрации из-за наличия у него зарубежных акций, следует из решения ТИК №8. По данным комиссии, при подаче документов он представил сведения о наличии у него иностранных финансовых инструментов. Одновременно он подписал уведомление об отсутствии у него зарубежных акций и ценных бумаг. В качестве пояснения Жаров приложил фрагменты переписки с представителями российского банка, из которых, по его словам, следует, что он не может избавиться от этих средств на брокерском счете из-за санкционных ограничений. Однако в комиссии сочли, что из переписки "невозможно определить, к каким именно ценным бумагам они относятся и о сделках какой юридической природы идет речь". По информации теризбиркома, Жаров также не смог подтвердить, что не пользовался этими зарубежными активами в период выдвижения.

Маслов собирался баллотироваться по округу №13 в Приморском районе. Согласно решению ТИК №12, ему отказали в регистрации на выборах из-за неточностей в сведениях, указанных в разных документах. По данным комиссии, первоначально он не представил заверенные копии страниц паспорта и документов, подтверждающих сведения об образовании и месте работы, из-за чего комиссия не смогла проверить указанные им данные. После получения извещения от ТИК Маслов представил недостающие документы, однако комиссия обнаружила в них новые несоответствия. В частности, адрес регистрации в копии паспорта не совпал с адресом, указанным кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться и ряде других документов. Комиссия сочла эти нарушения основанием для отказа в регистрации.

Ранее теризбиркомы отказали в регистрации еще двум одномандатникам "Новых людей". ТИК №29 не зарегистрировал бывшую главу местной администрации МО № 72 (ныне МО "Николаевский") Ольгу Тенищеву из-за отсутствия справки об изменениях либо об их отсутствии в сведениях о кандидате. Она выдвигалась по округу №22 во Фрунзенском районе. Также ТИК №54 отказал Дмитрию Гинтовту, баллотировавшемуся по округу №3. По данным комиссии, он не представил справку об отсутствии у него иностранных счетов и вкладов.

Отметим, кандидаты-одномандатники других партий также получают извещения теризбиркомов о проблемах с поданными документами. Так, уведомления от комиссий получили по крайней мере 11 из 25 претендентов, выдвинутых "Яблоком". О неточностях в сведениях также извещали кандидатов "Справедливой России", экс-главу МО "Гражданка" Елену Беляеву и бывшую главу МО "Большая Охта" Манефу Королеву. Они планировали идти на выборы по округам №6 и №7 соответственно. По словам председателя Горизбиркома Максима Мейксина, первые жалобы кандидатов на действия ТИК комиссия начнет рассматривать на следующей неделе.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти даты в городе состоятся выборы депутатов Государственной думы, муниципального совета МО "Автово", а также дополнительные выборы депутатов в трех местных советах.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру