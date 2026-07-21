ТИК обнаружили недостачу документов у кандидатов от "Яблока" и СР

Ряд кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" и "Справедливой России" получили извещения территориальных избиркомов о неполном комплекте поданных документов, сообщила 21 июля "Фонтанка". ТИК заявили об отсутствии части необходимых бумаг, однако сами претенденты утверждают, что передали полный пакет документов. По информации издания, проблемы возникли у 11 из 25 "яблочников", а в "Справедливой России" — у кандидата по одномандатному округу № 7 Манефы Королевой. Поскольку законодательство не позволяет донести недостающие документы, кандидатам может грозить отказ в регистрации.

Одним из таких кандидатов стал "яблочник", политолог Дмитрий Хорзов, выдвинутый по округу № 20 в Московском районе. В ТИК №19 ему указали на отсутствие уведомления об отсутствии счетов в иностранных банках, недочеты в сведениях о несовершеннолетнем ребенке, а также отсутствие данных об основном месте работы и заверенных копий подтверждающих документов. При этом Хорзов, как утверждает издание, зафиксировал процесс подачи документов на видео.

Аналогичные извещения о недостаче бумаг получили его однопартийцы — юрист Ярослав Тамбовцев и адвокат Антон Костик. Они баллотируются по округам № 18 в Красносельском районе и № 21 в Московском соответственно, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Костику указали на отсутствие справки с основного места работы и уведомления об отсутствии иностранных финансовых активов, а Тамбовцеву — на непредоставление двух справок.

"Документы сдаются, фиксируются в описях (а в случае Хорзова — еще и на видео), после чего внезапно пропадают („отсутствуют")", — цитирует издание юристов регионального отделения "Яблока".

Похожая ситуация, по данным "Фонтанки", возникла у кандидата от "Справедливой России", экс-депутата МО "Большая Охта" Манефы Королевой, баллотирующейся по округу № 7, частично расположенному в Красногвардейском, Центральном и Калининском районах. В ТИК № 44 ей сообщили, что среди принятых документов не нашли справку об отсутствии иностранных финансовых активов. В пресс-службе регионального отделения СР заявили изданию, что передачу полного пакета документов зафиксировали на аудиозапись. "Ротонда" пишет, что в Горизбиркоме Королевой сообщили, что комиссия не нарушила ее права, а ответственность за правильность оформления и подачи документов лежит на самом кандидате.

Петербургское отделение "Яблока" утвердило список кандидатов на выборы в Заксобрание в конце июня. Первую строчку занял замруководителя фракции "Яблоко" в городском парламенте Дмитрий Анисимов, четвертое место — Хорзов. Горизбирком заверил список партии 11 июля.

В начале июля кандидатов на выборы в Заксобрание определили справедливороссы. Партия подала документы в Горизбирком 10 июля, а спустя три дня комиссия заверила ее списки. В числе одномандатников был выдвинут активист Ярослав Костров. В день заверения списков его задержали сотрудники полиции. Позже Ленинский районный суд Петербурга назначил ему 10 суток ареста по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Привлеченные к ответственности по этой статье лишаются права участвовать в выборах в течение года.

Выборы депутатов городского парламента пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцы также будут выбирать депутатов Госдумы и депутатов МО "Автово". Дополнительные выборы пройдут в трех муниципалитетах.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру