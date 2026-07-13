Горизбирком заверил списки кандидатов "Справедливой России" на выборы в ЗакС

Представители Петербургской избирательной комиссии в ходе заседания 13 июля заверили списки кандидатов от партии "Справедливая Россия" на выборы депутатов Законодательного собрания. Претенденты будут участвовать в выборах по единому избирательному округу и по всем 25 по одномандатным округам.

"Оснований для исключения кандидатов из списка до заверения не выявлено. Оснований отказать в заверении списка также не выявлено", - сообщил во время заседания заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа.

Справедливороссы подали документы на выборы в Заксобрание в пятницу, 10 июля. В передаче документов участвовали глава регионального отделения партии Надежда Тихонова и глава МО "Автово" Илья Шмаков. Они оба представлены в общегородском списке партии. Также по общегородскому списку выдвинуты участник специальной военной операции Олег Чернышев и ведущий Сергей Михеев.

Ранее Горизбирком уже заверил списки кандидатов от партий "Единая Россия", "Новые люди" и "Зеленые". Последние уже прошли процедуру регистрации претендентов.

Выборы депутатов городского парламента пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцы также будут выбирать депутатов Госдумы и МО "Автово". Дополнительные выборы пройдут в трех муниципалитетах.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру