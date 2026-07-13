Бельский прокомментировал, как может измениться Заксобрание после выборов

В эфире радио "Спутник" председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявил 13 июля, что состав городского парламента после сентябрьских выборов будет зависеть только от жителей города. Также спикер парламента добавил, что депутаты должны работать не только в предвыборный период, но и в течение многих лет, чтобы заслужить доверие граждан.

"Это зависит от жителей нашего города. Выборы - это всегда большая работа не только в этот период, когда ты выдвигаешься, и все пять лет. Это касается не только тех действующих депутатов, но и тех людей, которые работают на территориях и претендуют на то, чтобы их выбрали. Если ты работаешь на территории, тогда люди будут тебе доверять," - сказал Бельский, отвечая на вопрос о том, как может измениться Заксобрание в новом, восьмом созыве.

Также спикер городского парламента подчеркнул, что работать непосредственно с горожанами необходимо для достижения успеха на выборах любого уровня.

Бельский будет участвовать в выборах в городской парламент. Он возглавил первую пятерку общегородского списка.

Единый день голосования назначен на 20 сентября. Петербуржцы будут выбирать депутатов Заксобрания, Госдумы и МО "Автово".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру