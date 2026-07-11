Горизбирком заверил списки кандидатов "Яблока" на выборы в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 июля заверила списки кандидатов, которые представят партию "Яблоко" на выборах в Законодательное собрание в сентябре. В списке кандидатов по единому избирательному округу отмечены 62 кандидата, также партия представила одномандатников по 24 из 25 избирательных округов.

Изначально партийцы хотели выдвинуть 66 кандидатов по списку. Четырем из них отказали в заверении из-за отсутствия заявлений о согласии баллотироваться.

"Яблочники" подали списки кандидатов в Горизбирком два дня назад, 9 июля. В передаче документов участвовал депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов и другие представители партии.

Накануне Центральная избирательная комиссия заверила федеральный список кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее ЦИК находила ошибки в представленных документах. В партии заявляли, что недочеты носили технический характер. Также 10 июля ЦИК заверила списки кандидатов от партий "Новые люди" и "Единая Россия".

Ранее Горизбирком заверил списки партий "Единая Россия", "Новые люди" и "Зеленые". Отметим, что последние уже прошли этап регистрации, это произошло на заседании 2 июля.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. В Петербурге также состоятся выборы депутатов городского парламента и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах состоятся дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру