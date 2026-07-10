ЕР нацелилась получить больше половины голосов на выборах в ЗакС

По результатам кампании в Законодательное собрание "Единая Россия" намерена получить более 50% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки, передает 10 июля корреспондент ЗАКС.Ру. Представители других партий, подавших документы в Горизбирком, рассчитывают повторить или улучшить результат предыдущей кампании.

Своими ожиданиями насчет итогов стартовавшей кампании поделился 10 июля первый замглавы регионального исполкома партии Сергей Григорьев на заседании пресс-клуба ЕР. Он заявил, что партия рассчитывает улучшить результат, достигнутый в 2021 году. Напомним, тогда партия получила 33,3% голосов по единому округу. С учетом одномандатников ЕР заняла 30 из 50 мест в городском парламенте.

— Мы четко для себя ставим задачу побить результат 2021 года. У нас есть сильное желание перейти барьер в 50% избирателей, которые за нас проголосуют, — сообщил Григорьев.

По словам Григорьева, партия сейчас полностью готова к предвыборной гонке. Он добавил, что ЕР готова к "честной и настоящей борьбе" и будет только рада оппонентам, которые продемонстрируют "качественную негрязную конкуренцию".

ЗАКС.Ру опросил представителей других политических сил, успевших подать документы на выборы в городской парламент, сколько мест они рассчитывают получить. Лидер списка "Зеленых", депутат ЗакСа Марина Шишкина заявила корреспонденту о планах сохранить существующее количество мандатов.

— Хотим сохранить фракцию, — сообщила парламентарий.

Сейчас Шишкина возглавляет фракцию "Справедливая Россия — За правду", но входящие в объединение пятеро депутатов в 2023 году разорвали контакты с партией СР. В прошедшем марте они заключили соглашение о сотрудничестве с "Зелеными", на выборы депутаты пойдут от нее. Исключением здесь стал Александр Новиков, который намерен переизбираться от "Единой России". Он пойдет от партии в составе региональной группы № 7.

Отметим, что "Справедливая Россия" также настроена получить "не меньше, чем сейчас", о чем ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе партии. В виду имеется количество мест в возглавляемой Шишкиной фракции.

Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов поделился планами увеличить представительство партии в ЗакСе. Сейчас партия представлена в городском парламенте тремя депутатами.

— Я скажу, что как минимум хотелось бы получить четыре-пять [мандатов], — рассказал он.

Наконец, член фракции "Яблоко" Дмитрий Анисимов заявил о неготовности прогнозировать итоги выборов. В то же время и он рассчитывает улучшить имеющийся результат.

— Мы считаем, что мы, как минимум, удвоим свое представительство в Законодательном собрании, — в частности, заметил депутат.

Сейчас "Яблоко" располагает двумя мандатами в Заксобрании. За прошедшие пять лет состав фракции полностью поменялся. Так, в конце апреля свои полномочия сложил предыдущий глава фракции Александр Шишлов. Произошло это после того, как суд оштрафовал его за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Речь шла о репосте интервью с упоминанием политика Алексея Навального*.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру