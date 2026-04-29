Депутат Шишлов сложил полномочия

Заксобрание Петербурга 29 апреля удовлетворило заявление лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова о досрочном прекращении полномочий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. До голосования он выступил с заявлением перед коллегами. "Яблочник" рассказал, что его решение отчасти связано с административным штрафом о демонстрации запрещенной символики, из-за которой он не сможет принять участие в сентябрьских выборах. Партия намерена передать мандат Шишлова другому человеку, который будет представлять "Яблоко" на выборах.

"Я принял решение сложить полномочия, чтобы мой мандат получил следующий по списку представитель "Яблока", который будет участвовать в выборах как действующий депутат Законодательного собрания. Но речь идет, конечно же, не обо мне лично. Фракция "Яблоко" многократно вносила проекты законодательных инициатив и обращений в Государственную думу, направленных на защиту конституционных прав граждан. Но вы, парламентское большинство, неизменно боялись даже обсуждать наши предложения. Вы, наверное, думаете, что раскручивающаяся спираль произвола и репрессий вас не коснется. Уроки истории, наверное, вам неведомы". – сказал Шишлов.

Шишлов отметил, что не согласен с решением суда, признавшим его виновным в демонстрации запрещенной символики. Правоохранительные органы разглядели правонарушение в репосте интервью основателя партии Григория Явлинского, в котором упоминается оппозиционер Алексей Навальный*. Шишлов намерен оспорить штраф. Также с трибуны выступила коллега Шишлова Ольга Штанникова. Она поблагодарила соратника за работу и приверженность демократическим принципам.

Заявление Шилова о сложении полномочий поддержали единогласно. Он стал вторым депутатом из фракции "Яблоко", который покинул депутатское кресло раньше окончания срока полномочий. В октябре 2024 года вынужденно сдал мандат Борис Вишневский*, который не мог продолжать депутатскую деятельность из-за статуса иностранного агента.

Шишлов работал депутатом Заксобрания с сентября 2021 года. В партии "Яблоко" он состоит с момента основания в 1993 году. В прошлом он избирался в Ленинградский городской совет (1990 год), являлся депутатом Государственной думы второго и третьего созывов (с 1995 по 2003 год). С 2012 года до возвращения в Мариинский дворец был уполномоченным по правам человека в Петербурге.

Ранее в этот день Законодательное собрание прекратило полномочия члена фракции "Единая Россия" Александра Малькевича. Он принял решение прекратить депутатские полномочия для участия в специальной военной операции.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру