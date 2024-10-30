Новая глава в жизни Вишневского*

Фото Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Петербургский парламент покинул один из самых известных депутатов последних созывов Борис Вишневский*. Написать заявление о досрочном сложении полномочий ему пришлось из-за недавних изменений в законах. Иноагентам, к которым Минюст весной причислил "яблочника", запрещено занимать выборные должности. Как коллеги отнеслись к уходу Вишневского*- в материале ЗАКС.Ру.

О том, что заседание 30 октября станет последним для Бориса Вишневского* в этом созыве, стало известно в понедельник. Новость едва ли можно назвать внезапной. После принятых Государственной думой поправок в действующее законодательство, которые запрещают лицам из реестра иностранных агентов баллотироваться в депутаты какого-либо уровня, они также непосредственно сказываются и на уже избранных депутатах-иноагентах. В Госдуме решили ввести 180-дневную отсрочку по сложению полномочий после признания народного избранника иностранным агентом. По задумке создателей проекта за эти шесть месяцев иностранный агент якобы может успеть оспорить свой статус в суде. Формально так и есть, однако у граждан из списка Минюста трудности возникают не в сроках, а в самой вероятности благоприятного для них исхода в суде. Пока публичных историй, когда иноагент смог бы через суд доказать ошибочность суждений ведомства, не было. Вишневский* исключением не стал - суд отказался лишать его статуса иноагента.

Перед пленарным заседанием 30 октября Вишневский* торопливо забежал в свой кабинет на третьем этаже Мариинского дворца. Внутри осталась, по сути, лишь мебель. Все свои вещи "яблочник" уже вывез с рабочего места. Лишь несколько предметов, в том числе табличка на двери (тоже с иноагентской меткой) давали понять, кто именно тут работает: флажок с символикой партии "Яблоко" и плакат на стене с изображением братьев Стругацких. Вишневский* с ними дружил и немало сделал для увековечивания памяти фантастов. Из других элементов декора - наклейка на шкафу с текстом "Так будет не всегда".

Рассмотрение вопроса о сложении полномочий отложили на самый конец заседания. С выступлением по теме решили выйти и лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов, и сам Вишневский*. Глава объединения отметил вынужденное "увольнение" коллеги в один день с Днем памяти жертв политических репрессий. В партии последовательно на протяжении многих лет выступают против законодательства об иноагентах. К слову, Вишневский - далеко не первый депутат от партии, признанный иностранным агентом.

- Я продолжу оспаривать решение Минюста в суде, защищая не только свое доброе имя и репутацию, но и нарушенные права и достоинство своих избирателей. Перемены в стране и городе обязательно начнутся – как бы ни казалось властям, что так будет всегда. Предшественникам нынешней власти сорок лет назад тоже так казалось. Но случилось иначе. Обязательно будут и верховенство прав человека, и свобода, и демократия, и парламентаризм, и свобода слова и собраний. Потому что таков естественный ход истории. Его можно затормозить – но нельзя остановить. И я обязательно вернусь, - пообещал Вишневский* перед тем, как покинуть зал заседаний.

Поделиться своим мнением по поводу ухода Вишневского* с трибуны решились двое: давний соратник Михаил Амосов, с которым они оба когда-то состояли в "Яблоке", а также единоросс Константин Чебыкин. С последним у Вишневского* практически каждый раз на заседаниях возникали словесные перепалки. Единоросс упрекал коллегу чуть не в работе на иностранные разведки за чересчур оппозиционные, по его мнению, взгляды. Несмотря на вполне сложившийся стиль общения, Чебыкин напоследок в некоторой степени показался доброжелательным, отметив, что знает "яблочника" не только как борца с каким-либо режимом, но и как человека неравнодушного.

- Я сейчас скажу от себя. Борис Лазаревич*, искренне считаю, и это лично мое мнение, что вы попали в эту ситуацию, потому что вы сами ее создали. Те люди, которые вас туда отправили, и те люди, которые все время провоцировали вас на какие-то незаконные методы и незаконные действия, они продолжают оставаться в политике. Как депутат от Васильевского острова всегда готов принимать ваши разумные предложения, - сказал Чебыкин.

Депутат Михаил Амосов с трибуны решил поблагодарить Вишневского* за годы работы. Решение Министерства юстиции, ответственного за наделение статусом иноагента, он считает ошибкой, даже после изучения материалов дела он оснований для соответствия "иностранному агенту" в действиях коллеги не нашел.

- Знаете, система, которая вынуждает таких людей, как Вишневский*, писать заявления об уходе с того поста, где он, несомненно, полезен - это система несправедливая и неэффективная. Ну и в заключение хочу еще раз поблагодарить Бориса Лазаревича*, сказать, что многое еще впереди и еще многое удастся сделать. Я в этом абсолютно уверен. Спасибо, Боря*, - высказался Амосов.

После голосования "яблочник" направился к выходу из большого зала Мариинского дворца. Вслед за ним отправились операторы городских телеканалов, чего они раньше обычно не делали. Наоборот, во время его выступлений на трибуне или на брифингах они предпочитали либо отворачивать камеры, либо оставлять их выключенными.

Вишневский* проработал в качестве депутата Заксобрания порядка 13 лет. Впервые он избрался еще в 2011 году. В допандемийный период, когда на улицах города еще проводились оппозиционные митинги, Вишневский* ездил по отделениям полиции, чтобы помочь задержанным. В разгар принятия закона о комплексном развитии территорий наравне с владельцами квартир в хрущевках проводил многолюдные собрания с горожанами и объяснял, как противостоять КРТ в домах, где жильцы выступают против. Впрочем, его политическая карьера началась еще задолго до избрания в городской парламент. ЗАКС.Ру поинтересовался у лидеров фракций, что они думают об уходе Вишневского*.

Павел Крупник, "Единая Россия": Борис Лазаревич* мое отношение к нему знает. Мы всегда находим с ним общий язык. Я ему хочу пожелать, честно, только здоровья. На самом деле его опыт еще будет востребован в городе. Уверен, прекращение его полномочий как депутата не изменит его позицию, и я думаю, он так же будет продолжать работать в Петербурге, в партии "Яблоко".

Ирина Иванова, фракция КПРФ: Конечно [буду скучать]. Я с ним работаю больше десяти лет. Я не могу сказать, что мы друзья-друзья, но я, наверное, скажу, что мы в приятельских отношениях, и это тоже важно. Я буду скучать, потому что много разумного было в его словах, того, на что мы обращали внимание и будем обращать в дальнейшем. Но я не всегда была с ним согласна.

Марина Шишкина, фракция "Справедливая Россия - За правду": Я знаю Бориса Лазаревича* не только в момент работы в Законодательном собрании, но и по своей ранней журналистской деятельности. Я хочу поблагодарить Бориса Лазаревича* за серьезную, ответственную работу и на журналистском фронте, но и как неравнодушного депутата. Должны быть такие депутаты, которые, да, возможно, гладят против шерсти, которые, может быть, говорят то, что не нравится. Это нормальный элемент здоровой дискуссии.

Павел Иткин, ЛДПР: Я, безусловно, соглашусь с коллегами, что, возможно, в частной жизни, приятельской это человек с колоссальным опытом, сделал многое для своего города, но, скажем так, на самом деле статус иноагента просто так не дают. Иногда четко нужно выбирать: ты со своей страной или все-таки пытаешься манипулировать и врать сообществу. Поэтому в данном конкретном случае скучать по Борису Лазаревичу* не буду. Его позицию считаю неправильной.

Дмитрий Павлов, "Новые люди": Несмотря на то что наша политическая повестка имеет расхождения с Борисом Лазаревичем*, я считаю, что это крепкий человек, мужественный, который отстаивает свои убеждения. Мне по-человечески жаль, надеюсь, что Борис Лазаревич* на благо горожан найдет себе достойное применение. Но все-таки политически мы стоим на разных платформах.

Спикер ЗакСа Александр Бельский: Борис Лазаревич* – это человек, который действительно долгое время работал в Законодательном собрании, человек, который являлся частью Законодательного собрания. Мне кажется, его дальнейшая деятельность будет тем или иным образом связана с общественной работой, которую он вел. Знаковый человек для нашего Заксобрания.

Сам Вишневский* рассказал журналистам, что собирается продолжить работу в партии "Яблоко". Также он намерен написать книгу о политической истории постсоветской России. Как отметил сам экс-депутат, он является непосредственным участником этих событий, а не сторонним наблюдателем. Он по-прежнему останется политиком и намерен продолжать этим заниматься уже без депутатского статуса. Он признает, что его возможности без мандата сократятся. Еще Вишневский* намерен продолжать оспаривать свой иноагентский статус.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов











































Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, Константин Леньков, ЗАКС.Ру