Депутата Шишлова оштрафовали за репост интервью с упоминанием Навального*

Петроградский районный суд 24 апреля оштрафовал лидера фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Александра Шишлова на полторы тысячи рублей за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Депутата признали виновным из-за интервью, в котором упоминался оппозиционер Алексей Навальный*. Решение суда не позволит Шишлову участвовать в сентябрьских выборах.

Правоохранительные органы обратили внимание на репост в канале Шишлова, размещенный в мае 2023 года. Парламентарий разместил у себя интервью основателя партии Григория Явлинского в программе "Живой гвоздь". В беседе упоминался, в том числе, Навальный* и другие оппозиционеры. Силовики сочли это пропагандой экстремистских организаций.

Сам Шишлов на заседание не пришел. Его интересы представлял адвокат Андрей Чертков. Он просил суд прекратить производство по делу. Адвокат отметил, что материалы содержат процессуальные и фактические несоответствия. Он заявил об истечении сроков давности привлечения к ответственности. Пост выявлен инспектором УМВД по Петроградскому району 19 января. С момента фактического обнаружения спорной публикации прошло более 90 суток. По действующему законодательству, решение по делу должно быть принято в течение этого срока, который истек несколько дней назад. Вместе с тем, в материалах также упоминается в качестве даты выявления публикации 6 февраля. С этим представители "яблочника" не согласны.

Чертков сослался на похожее дело в отношении члена "Общество.Будущее" Саввы Федосеева, которому в кассации удалось отменить постановление об аресте за пост с фотографией Навального*.

Еще представители депутата просили суд вызвать для допроса эксперта и сотрудника МВД, выявившего спорный репост, а также вернуть протокол составителям для устранения нарушений. Отметим, ранее суд уже отказывался рассматривать дело в отношении Шишлова. Чертков отдельно проговорил, что Шишлов "по определению" не мог пропагандировать взгляды Навального*. Он приобщил к материалам дела решения партии об исключении оппозиционера из "Яблока" в 2007 году из-за расхождений во взглядах.

Во время заседания судья Татьяна Прялкина поддержала ходатайство о просмотре интервью, которое стало причиной для составления протокола. Оказалось, в материалах дела на диске хранился диск с 55-минутной записью, но без звука. Зато суд смог убедиться, что в кадре упоминается сноска о экстремистском статусе упоминаемых в интервью персон. На просмотр ролика потребовалось несколько минут.

Это не единственный протокол в отношении Шишлова, составленный из-за публикации интервью в социальных сетях. В начале апреля судебный участок №153 зарегистрировал материалы дела о злоупотреблении свободой средств массовой информации. По этой статье предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Заседание суда запланировано на 30 апреля.

Теперь Шишлов не сможет принять участие в выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года. Лица, привлеченные по статье о демонстрации запрещенной символики не могут выдвигаться на выборах всех уровней в течение года. Осенью в Петербурге будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы.

Ранее в Петербурге к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики привлекли соратницу Шишлова, депутата Заксобрания Ольгу Штанникову. Также по этой статье признали виновным лидера партии "Яблоко" Николая Рыбакова. Они тоже не смогут принять участие в сентябрьских выборах.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

