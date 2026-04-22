Дело участника СВО о краже прекратили через мессенджер "Макс"

Мировой судья в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении Никиты Ярославцева, которого обвиняли в совершении кражи (ст. 158 УК РФ), сообщили 22 апреля в объединенной пресс-службе судов города. Фигуранта дела освободили от ответственности из-за того, что он заключил контракт о прохождении военной службы с Вооруженными силами и получил медаль "За отвагу". Сам он участвовал в заседании дистанционно с помощью мессенджера "Макс", поскольку не мог присутствовать в суде очно.

— Подсудимый Ярославцев принимает участие в судебном заседании дистанционно в режиме реального времени посредством видеоконференцсвязи с использованием российского мессенджера "Макс" в связи с наличием веских оснований, исключающих его очное участие в судебном заседании, о чем ходатайствовал перед судом, — заявила судья по время заседания.

Летом 2023 года Ярославцев украл товары в магазине Familia общей суммой на 2,5 тысячи рублей. Совершению кражи помешали сотрудники магазина. Фигурант дела вину признал.

Ярославцев с февраля 2024 года по нынешнее время служит в зоне специальной военной операции и является ветераном боевых действий. Суд остановил уголовное преследование фигуранта дела со дня его награждения медалью "За отвагу".

Ранее в пресс-службе судов Петербурга не сообщали о рассмотрении уголовных дел таким способом.

Накануне суд провел первое заседание по возобновленному делу бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина. Его обвиняли по ряду уголовных статей, включая получение взятки в особо крупном размере. Рассмотрение уголовного дела приостановили из-за отбытия чиновника на службу в зону СВО в декабре 2024 года. Сейчас его адвокаты просят прекратить производство по делу, поскольку Ильина наградили медалью Суворова.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру