Экс-глава Василеостровского района Ильин добивается прекращения дела

Василеостровский районный суд 21 апреля провел первое заседание по возобновленному делу бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Процесс приостанавливали в связи с отбытием экс-чиновника в зону СВО, а теперь адвокаты просят прекратить производство по делу.

Ильин в заседании не участвовал. Суду предоставили ходатайство командира воинской части, в составе которой Ильин находился в зоне СВО. За проявленное мужество президент Владимир Путин наградил экс-чиновника медалью Суворова 23 февраля 2026 года, зачитала судья. Факт награждения, по мнению защиты, позволяет прекратить процесс окончательно, поскольку такая возможность прописана в Уголовном кодексе.

— Считаем необходимым принять решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. <...> Эдуард Ильин награжден указом президента государственной наградой. Документы мы представили, сомнений в этом плане не возникает, — заявил адвокат Ильина Игорь Николаев.

Сомнения, впрочем, появились у представительницы гособвинения, участвующей в процессе. Она попросила "хотя бы на неделю" отложить дальнейшее разбирательство, чтобы самостоятельно получить документы из войсковой части. Сведениям, поступившим от защиты Ильина, она предпочла не доверять. Суд просьбу удовлетворил и назначил следующее заседание на 5 мая.

Текст указа отсутствует в открытом доступе, убедился ЗАКС.Ру. Это обычная ситуация в случае с награждением участников СВО. В беседе ЗАКС.Ру адвокат Николаев сообщил, что награду его подзащитному пока еще не вручили.

Военнослужащие действительно имеют право на освобождение от уголовной ответственности при заключении контракта с Минобороны в период мобилизации, в период военного положения или в военное время. Это определяется статьей 78.1 УК РФ, которую ввели в текст Уголовного кодекса в марте 2024 года.

Судить Ильина начали в октябре 2024 года, однако уже в декабре он подписал контракт и рассмотрение дела приостановили. В июле 2025 года СМИ писали о его возвращении в Петербург для реабилитации после полученного ранения.

Бывшего чиновника обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и в причинении имущественного вреда путем обмана (ст. 165 УК РФ). По версии следствия, он мог получить 5,6 млн рублей от коммерческих структур за помощь с контрактами на охрану подведомственных району учреждений.

Ранее прокуратура пыталась изъять у Ильина и его семьи имущество на общую сумму 87,5 млн рублей. В июне 2025 года Выборгский районный суд приостановил производство по делу. Об этом просили ответчики, ссылаясь на участие Ильина в СВО.

Ильин руководил Василеостровским районом с февраля 2019 по декабрь 2022 года. Уже через два дня после отставки к нему домой наведались правоохранители, но не нашли его там. Задержали его в феврале 2024 года в Москве, через год после заочного ареста.

