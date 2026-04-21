Юристку Буракову* заочно приговорили за неисполнение обязанностей иноагента

Мировой судья участка № 206 заочно приговорил к одному году лишения свободы правозащитницу Анастасию Буракову* по делу о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщила 21 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. По совокупности с ранее вынесенным приговором юристке назначено 8 лет 2 месяца лишения свободы с трехлетним запретом на деятельность в интернете.

Сама Буракова* находится за рубежом. В 2024 году Куйбышевский районный суд дважды привлекал ее к ответственности за публикацию в интернете материалов без упоминания об имеющемся статусе иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Тем не менее, юристка продолжила размещать посты без предусмотренной законом плашки.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год", — резюмировала судебная пресс-служба.

В мае 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Буракову* к 7,5 годам колонии по делу о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной для разбирательства послужила публикация видеозаписи на тему СВО.

*Минюст внес Анастасию Буракову в список иностранных агентов

