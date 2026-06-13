Председатель Горсуда удостоился медали ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Санкт-Петербургского городского суда Алексея Лакова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов 12 июня.

Председателя Горсуда наградили с формулировкой "За вклад в укрепление и совершенствование правосудия, многолетнюю добросовестную работу в судебной системе Российской Федерации". Объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала поздравление коллеге с полученной наградой. Представители ведомства пожелали Лакову сил для новых достижений и "мудрости в принятии решений".

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" вручается гражданам за их трудовые успехи в различных сферах, таких как юриспруденция, экономика, здравоохранение, промышленность, культура и другие.

Лаков работает в судебной системе с 2000 года. Карьеру он начал в Невском районном суде. Спустя пять лет стал судьей Горсуда. Он занимает должность председателя Горсуда с января 2018 года. Сейчас Лаков находится на втором сроке. В декабре 2022 года его также избрали в состав российского Совета судей, а в 2025 году Лаков возглавил Российское объединение судей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру