Глава петербургского Горсуда был избран в состав российского Совета судей

Председатель Городского суда Петербурга Алексей Лаков был избран в состав Совета судей РФ, сообщила 1 декабря объединенная пресс-служба судов. Голосование состоялось в рамках Х Всероссийского съезда судей, кандидатуру Лакова поддержали 770 делегатов.

Также в российский Совет судей был избран заместитель председателя петербургского Горсуда Олег Кутыев. В Петербурге он возглавляет местный Совет судей. В федеральном совете он возглавил комиссию по информатизации деятельности судов.

Ранее участники съезда озвучивали планы определения стандарта поведения судей в соцсетях и количество судей, привлеченных к ответственности за последние шесть лет.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"