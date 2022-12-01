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Новости 12:25

Глава петербургского Горсуда был избран в состав российского Совета судей

фото ЗакС политика Глава петербургского Горсуда был избран в состав российского Совета судей

Председатель Городского суда Петербурга Алексей Лаков был избран в состав Совета судей РФ, сообщила 1 декабря объединенная пресс-служба судов. Голосование состоялось в рамках Х Всероссийского съезда судей, кандидатуру Лакова поддержали 770 делегатов.

Также в российский Совет судей был избран заместитель председателя петербургского Горсуда Олег Кутыев. В Петербурге он возглавляет местный Совет судей. В федеральном совете он возглавил комиссию по информатизации деятельности судов.

Ранее участники съезда озвучивали планы определения стандарта поведения судей в соцсетях и количество судей, привлеченных к ответственности за последние шесть лет.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"


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