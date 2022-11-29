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Новости 14:02

Судьям определят стандарты поведения в соцсетях

фото ЗакС политика Судьям определят стандарты поведения в соцсетях

Российские судьи должны соблюдать ряд установленных в соответствии с их статусом правил и ограничений, в том числе и в интернете, заявил 29 ноября глава Совета судей Виктор Момотов. Заявление прозвучало на Х Всероссийском съезде судей.

"Судьям требуется соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве", — приводит слова Момотова "Интерфакс".

Глава Совета судей уточнил, что не выступает против использования соцсетей коллегами. Напротив, заявил он, это позволило бы наладить диалог с судейским сообществом.

"Но при всем этом судьи, да и кандидаты в судьи должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия", — резюмировал он.

Сегодня же председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин озвучил статистику привлечения судей к уголовной ответственности за последние шесть лет.

Фото: pixabay


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