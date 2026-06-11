Глава комитета по инвестициям Складчиков выступил в суде над Шариповым

В Смольнинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего зампреда комитета по инвестициям Максима Шарипова, обвиняемого в нескольких эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ) при выдаче земельных участков под инвестпроекты в Петербурге. На заседании 11 июня в качестве свидетеля выступил глава комитета Иван Складчиков, который положительно отозвался о бывшем подчиненном и сообщил, что в его должностные обязанности не входили вопросы передачи компаниям земли, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По рассказу Складчикова, с Шариповым он познакомился после назначения главой комитета в октябре 2022 года. К тому моменту Шарипов уже работал заместителем председателя комитета, курируя вопросы реализации проекта государственно-частного партнерства. Бывшего подчиненного свидетель охарактеризовал как опытного сотрудника.

— Шарипова могу охарактеризовать положительно. Человек опытный, пользующийся авторитетом среди коллег, нареканий никогда не вызывал, — заявил он.

Отметим, что ранее сотрудники комитета по инвестициям давали суду положительную характеристику на бывшего коллегу. Ее предоставили в январе 2026 года при рассмотрении вопроса о продлении Шарипову ареста.

Следствие считает, что Шарипов мог брать деньги от коммерсантов в обмен на решение вопросов с выдачей земли в аренду в обход торгов. В обвинительном заключении перечислен ряд эпизодов, связанных с участками на улице Сикейроса, Генерала Кравченко, Кременчугской, Рихарда Зорге и улицей Володарского в Сестрорецке. Бывшего чиновника видят конечным бенефициаром схемы, в которой могли быть задействованы ряд посредников и требовалось взаимодействие с рядом городских ведомств.

Складчиков в своем выступлении заявил, что ни один из его заместителей не может самостоятельно гарантировать инвесторам положительное рассмотрение заявок. Это, по его словам, касалось и Шарипова, в должностные полномочия которого рассмотрение обращений от предпринимателей не входило. Также заместитель не мог получать информацию о статусе участков и о ходе рассмотрения заявок инвесторов, добавил глава комитета.

Адвокат Мария Воронина спросила, обращался ли Шарипов к Складчикову с просьбами рассмотреть заявки ООО "Эверест Строй" и ООО "Инженерные технологии" по предоставлению ряда участков в обход формальной процедуры, и просил ли ускорить этот процесс. Свидетель заявил, что этого не было, при этом сами заявки действительно рассматривались комитетом. Обе фирмы получили отказы.

Также в суде допросили свидетеля Андрея Киршина, который раньше работал в Агентстве имущественных отношений Северного направления. Участников процесса интересовало, мог ли Шарипов добиваться ускоренного рассмотрения заявки на передачу участков в Зеленогорске.

Киршин заявил, что никакого "ускорения" не было, а заявка рассматривалась в рамках стандартной процедуры. На стадии следствия он говорил обратное, отметила прокурор и зачитала ранее данные показания. В них Киршин говорил, что Шарипов добивался оперативного рассмотрения заявки через его руководителя Кирилла Федорова. Покончив с чтением, прокурор попросила свидетеля прокомментировать услышанное.

— Да, наверное, борщанул немножко, кажется, с этими поручениями Федорова. Перенервничал, наверное, в первый раз оказался в такой ситуации, — ответил Киршин и добавил, что не подтверждает слова об ускорении изучения заявки и о причастности к этому Шарипова.

По словам свидетеля, никто не оказывал на него давления после допроса.

Также на заседании Шарипов заявил ходатайство об отводе судьи Павла Бобкова, усмотрев в его действиях наличие некой предвзятости по отношению к себе. В бумаге он изложил ряд претензий и, в частности, пожаловался на действия следователя, который будто бы угрожал ему вынесением обвинительного приговора "без достаточных доказательств". Прокурор оснований для отвода судьи не увидела. Суд экс-чиновнику отказал.

Шарипов был задержан в начале октября 2024 года при передаче 1,5 млн рублей в кафе возле "Невской ратуши". Предъявленные ему обвинения он отрицает и говорит, что его подставили. Следствие считает, что он мог получить взятки на общую сумму свыше 25 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру