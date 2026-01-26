Бывшему чиновнику Смольного Шарипову продлили арест на полгода

Смольнинский районный суд Петербурга 26 января продлил на полгода арест бывшему заместителю председателя комитета по инвестициям Максиму Шарипову, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Чиновника судят по статьям о получении взятки. Предварительное слушание по делу состоится 5 февраля.

Шарипов возражал против продления ареста. Он заявил, что не намерен препятствовать судебному следствию и скрываться от правосудия. Также экс-чиновник попытался добиться удаления журналистов с судебного заседания, но судья с этим не согласился. Адвокаты Шарипова просили суд назначить ему домашний арест или другую более мягкую меру пресечения. Еще суду предоставили положительную характеристику от коллег из комитета по инвестициям.

— Шарипов всю жизнь добивался всего сам. Прошел нелегкий путь до должности, которую занимал до заключения его под стражу. Итогом стал оговор якобы друга, который оказался совсем не другом, — заявила в суде одна из адвокатов экс-чиновника.

Шарипова держат в следственном изоляторе с октября 2024 года. Его арестовали вскоре после задержания в кафе на территории комплекса зданий "Невская ратуша", в котором располагаются петербургские чиновники и, в том числе, комитет по инвестициям, в котором работал Шарипов. Задержание произошло во время передачи чиновнику денежной суммы в размере 1,5 млн рублей. Часть купюр была муляжом. Сам Шарипов заявлял после задержания, что его подставили. Свою вину он тогда не признал.

Шарипов работал в комитете по инвестициям на протяжении десяти лет. Его карьера начиналась с должности специалиста первой категории. На посту заместителя главы комитета он находился с 2019 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру