Петербуржец арестован на два месяца за нападение с ножом на стажера полиции

Невский районный суд 13 марта арестовал до 10 мая петербуржца Дмитрия Яковлева по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его обвиняют в нападении с ножом на курсанта института МВД.

Инцидент произошел 11 марта на улице Берггольц в Невском районе. Правоохранители сообщают, что Яковлев находился в служебной машине сотрудников полиции. Между ним и курсантом института МВД, который проходил стажировку в полиции, возник конфликт на почве личной неприязни. По версии следствия, Яковлев нанес стажеру не менее пяти ударов ножом и сбежал, но его задержали и предъявили обвинение. Потерпевшего госпитализировали с ранами головы, шеи, груди и конечностей, а также резаной раной нижней губы.

В суде Яковлев частично признал вину и попросил назначить меру пресечения, не связанную с арестом. С квалификацией преступления он не согласился.

Также в отношении петербуржца составлен административный протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). По версии правоохранителей, утром того же дня Яковлев оказал сопротивление сотрудникам полиции и попытался скрыться.

По статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

В августе 2025 года суд приговорил 50-летнего жителя города Коммунара Гатчинского района Ленобласти к 13 годам колонии строгого режима из-за стрельбы в полицейских из охотничьего ружья. Во время происшествия никто не пострадал.

UPD: Суд привлек Яковлева к административной ответственности и назначил штраф в размере четырех тысяч рублей по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Екатерина Гусева / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга (скриншот видео)