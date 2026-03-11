С экс-ректора СПбГУП и его сына требуют взыскать залоговое имущество

Куйбышевский районный суд зарегистрировал иск АО АКБ "Ланта-Банк" к бывшему ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александру Запесоцкому и его сыну Юрию о взыскании залогового имущества, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 марта. Речь идет о двух квартирах и пяти нежилых помещениях в доме на Невском проспекте.

Иск поступил в суд 26 февраля. Банк утверждает, что апреле 2025 года, когда Запесоцкий занимал должность ректора, вуз оформил кредит на 50 млн рублей. Для обеспечения исполнения обязательств стороны подписали договоры залога. Срок погашения задолженности закончился в декабре 2025 года, однако ГУП не выплатил деньги. На досудебное требование погасить долги Запесоцкий не отреагировал, уточнили в судебной пресс-службе.

Также истец утверждает, что СПбГУП должен погасить другой кредит в сумме 200 млн рублей со сроком погашения до сентября 2029 года. Кредитор требует выплатить долг досрочно.

Общая задолженность перед банком по состоянию на февраль 2026 года достигла 271,9 млн рублей. Кроме изъятия заложенного имущества, "Ланта-Банк" также хочет взыскать с Запесоцких выплату госпошлины в размере более 347 тысячи рублей.

Банк требует требует взыскать с Запесоцких семь объектов недвижимости на Невском проспекте: две квартиры площадью 197 и 157 кв.м. и пять нежилых помещений площадью 174.8, 174, 178.6., 241.5 и 276 кв.м.

Накануне "Ротонда" сообщила, что банк также намерен взыскать квартиру экс-ректора в Петроградском районе. Предварительное судебное заседание в Петроградском районном суде назначено на 26 апреля 2026 года.

В сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск на университет профсоюзов. По версии правоохранителей, Запесоцкий использовал деньги университета для личных целей. В октябре 2025 года его отстранили от должности ректора вуза. Имущество университета передали государству.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру