У экс-ректора СПбГУП хотят забрать квартиру из-за долгов вуза

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрит гражданский иск АО АКБ "Ланта-банк" о взыскании имущества к бывшему ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александру Запесоцкому. Иск подали в суд 25 февраля. По данным "Ротонды", поводом для иска стала задолженность университета по кредитам на 270 млн рублей. Кредитор хочет изъять 120-метровую квартиру Запесоцкого в Петроградском районе.

Примерно два года назад, когда Запесоцкий занимал должность ректора, вуз оформил кредиты на 50 и 200 млн рублей. Но под руководством нынешнего ректора Евгения Лубашева университет не выполнил своих обязательств перед банком. В итоге кредитор потребовал от вуза досрочно погасить и вторую задолженность. Предварительное судебное заседание назначено на 26 апреля 2026 года.

Запесоцкий отдал свою квартиру под залог, так как университет является общественной организацией и не может заложить свое имущество.

"Думаю, что мою квартиру через торги продавать не придётся, потому что я как поручитель изыщу средства и мы закроем эту дыру, хотя нам в этом сильно мешают. Не сомневаюсь, что и профсоюзы в этой непростой ситуации будут вести себя достойно", - прокомментировал иск Запесоцкий в беседе с "Ротондой".

В сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск к университету профсоюзов. В документе также упоминался Запесоцкий, который, по данным правоохранительных органов, использовал деньги университета в личных целях. В октябре его отстранили от должности ректора. Имущество учебного учреждения передали государству, так как, по версии прокуратуры, во времена советской власти государства не давали разрешения приватизировать Высшую профсоюзную школу культуры, на базе которой открыли университет. Запесоцкий с позицией прокуратуры категорически не согласен.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру