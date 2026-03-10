Петербург не вошел в тройку лидеров по объемам строительства нового жилья

В рейтинге городов России по масштабам строительства нового жилья с начала 2026 года Петербург занял четвертое место, следует из исследования РИА "Новости", опубликованного 10 марта. С января в Северной столице возвели 5,08 млн кв. м. жилья. Петербург опередили только Москва (16,6 млн кв. м.), Екатеринбург (5,56 млн кв. м.) и Краснодар (5,54 млн кв. м.). Замкнул пятерку лидеров Ростов-на-Дону с 3,45 млн кв. м. квартир в новостройках соответственно. В список вошли 100 крупных городов страны.

На верхних строчках рейтинга также оказались Тюмень, Уфа, Новосибирск, Владивосток и Казань. В этих городах высокие темпы строительства поддерживались и в прошлом году.

Всего в 2025 году построили 13,9 тысяч новостроек с 108,1 млн кв. м. жилья, что превышает показатель за 2024 год на 0,8%.

При этом РИА "Новости" составило также рейтинг городов по объему строительства с начала года на душу населения. В этом списке Петербург оказался на 57-м месте с 0,9 кв. м. нового жилья на каждого жителя. Лидерами стали Краснодар, Тюмень и Майкоп. Замкнули рейтинг Саратов, Нижний Тагил, Новокузнецк и Комсомольск-на-Амуре. В этих городах строятся меньше 0,2 кв. м. на душу населения.

В январе выручка от продажи квартир в новостройках в Петербурге выросла более чем в два раза по сравнению с данными за 2025 год. Горожане приобретали недвижимость до вступления в силу закона о дифференцированной ставке по семейной ипотеке, который могут принять весной 2026 года.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру