Выручка от продажи квартир в петербургских новостройках в январе выросла в два раза

В январе 2026 года рынок первичного жилья в Петербурге получил выручку в 47,4 млрд рублей за счет продажи квартир и новостроек по договору долевого участия (ДДУ) – это на 111% больше, чем в январе 2025 года, обратил внимание "Коммерсантъ Северо-Запад" на базу данных по новостройкам Dataflat.

По статистике, в январе петербуржцы заключили 3 710 сделок с квартирами, что на 70 % превышает показатель 2025 года, за аналогичный период. Общая площадь проданной недвижимости превысила 140 тысяч кв. м (рост на 71%). Средняя площадь одной купленной квартиры составила 37,8 кв. м. Доля ипотечных сделок увеличилась на 31 п. п.

Рынок новостроек Ленобласти также показал заметный рост: в январе оформили 2 416 сделок с квартирами и апартаментами, что на 97% больше результата января 2025 года. Суммарная площадь реализованного жилья достигла 97,1 тысяч кв. м (рост на 107%), а средняя площадь купленной недвижимости составила 40,3 кв. м, увеличившись на 5%. Выручка от продаж на первичном рынке в Ленобласти составила 18,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 138%, а доля ипотеки в сделках и достигла 75%.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал про законопроект о дифференцированной ставке по семейной ипотеке, который, по мнению главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, может быть принят Государственной думой весной 2026 года. Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6%, но в случае принятия дифференцированного подхода величина ставки будет меняться в зависимости от количества детей в семье.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру