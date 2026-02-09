Рособрнадзор вынес предостережение Академии русского балета

Академия русского балета имени Агриппины Вагановой получила предостережение от Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований ведения деятельности, следует из сообщения ведомства 9 февраля.

Как пишет "Фонтанка", проверка проводилась с 22 декабря прошлого года по 29 января 2026-го. В образовательном учреждении обнаружили локальные нормативные акты, оформленные по недействующим правилам, а также несоответствие некоторых заведующих кафедр требованиям.

"Заведующие кафедрами Желонкина И.Н., Петухов Ю.Н. не имеют ученой степени и ученого звания, заведующая кафедрой Зозулина Н.Н. не имеет ученого звания", - говорится в сведениях о содержании предостережения.

Также выяснилось, что в академии нет утвержденных образовательных программ, рабочих программ воспитания и календарных планов для бакалавриата и среднего профессионального образования. Еще на сайте учреждения не указана необходимая по закону информация.

Кроме Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, Рособрнадзор также обратил внимание на нарушения обязательных требований в "Высшей инженерно-конструкторской школе (Технический университет)", "Байкальском гуманитарном институте", "Московском университете "Синергия" и других образовательных учреждениях.

