XXI Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 21 по 24 мая 2026 года. Главными темами станут Год единства народов России, Год петербургской культуры и 200-летие Салтыкова-Щедрина, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своих соцсетях.

"Хотим организовать специальные экспозиции, посвященные творчеству писателя на Международном книжном салоне и на "Книжных аллеях". Еще у нас будет отдельная программа, посвященная Салтыкову-Щедрину, на июльском Фестивале уличных театров в ЦПКиО", – писал ранее Пиотровский в соцсетях.

В традиционной программе фестиваля лектории, мероприятия для детей, концерт петербургских исполнителей, а также танцевальные мастер-классы, кинопоказы и поэтические чтения. Также в рамках фестиваля обычно проходят творческие встречи и автограф-сессии.

Книжный салон проходит в Петербурге ежегодно с 2006 года. В прошлом году фестиваль был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что в 2026 году на организацию Книжного салона в Смольном выделят до 65,3 млн рублей – на 3,8 млн больше, чем в 2025-м.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру