Все выше, и выше, и выше: Смольный представил проект бюджета

Смольный представил проект бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. От цифр в документе зависит то, на что пойдут деньги казны и, в итоге, каким будет будущее города. ЗАКС.Ру присмотрелся к тому, каким видят недалекое финансовое будущее власти города.

Коротко о главном

В 2026 году доходы петербургской казны должны будут вырасти до 1,45 трлн рублей, а расходы — до 1,64 трлн рублей. Годом позже планируемые доходы составят 1,56 трлн рублей, расходы — 1,69 трлн. В 2028 году казна должна будет получить 1,69 трлн и израсходовать 1,77 трлн рублей.

Дефицит, как ожидают в Смольном, будет планомерно снижаться и составит 188,8 млрд рублей в 2026 году. В 2027 году он составит 125,5 млрд рублей и достигнет 70,1 млрд рублей в 2028 году.

Компенсировать дефицит в основном предполагают за счет государственных ценных бумаг — с их помощью в 2026 году собираются покрыть до 136,38 млрд рублей. Еще одной заметной строкой здесь станут банковские кредиты. Всего в Смольном намерены привлечь 50 млрд рублей заемных средств у финансовых организаций. Остающиеся 2,47 млрд рублей привлекут из бюджетной системы России.

Откуда ожидают деньги

Почти три четверти (73,3 %) доходов городской казны в 2026 году планируют обеспечить за счет поступлений от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. Вместе они принесут казне 1,05 трлн рублей. Две трети из этой суммы придется на НДФЛ.

Фактические доходы от НДФЛ в Петербурге уже сейчас растут относительно расчетных значений, что в Смольном объясняли ростом зарплат горожан. Подобную тенденцию городские власти ожидают и в следующем году.

Налоги на совокупный доход дадут еще 124,7 млрд рублей, налоги на имущество — 121,9 млрд рублей. В этом случае основные средства — 81,7 млрд рублей — принесет налог на имущество организаций. Налог на имущество физлиц обеспечит казне еще 7,9 млрд рублей.

Поступления от имущества, находящегося в госсобственности, принесут Петербургу 37,7 млрд рублей. Акцизы на товары, производимые в России, добавят казне 47,5 млрд.

Затраты на Смольный и ЗакС

На содержание администрации губернатора в бюджете заложено 9,9 млрд рублей. Самую заметную часть (3,86 млрд рублей) направят на поддержание работы Смольного. Из этих средств 2,73 млрд предназначаются на оплату труда сотрудников, а еще 1,13 млрд уйдет на закупку различных товаров и услуг.

На работу Дирекции по управлению объектами административного назначения заложили 1,8 млрд рублей. Это учреждение заведует работой комплекса "Невская ратуша" и обеспечивает проведение официальных мероприятий. Финансирование дополнительных гарантий губернатору и чиновникам потребует привлечения из бюджета 326,5 млн рублей. Это может быть, например, транспортное обслуживание или же предоставление права на добровольное медицинское страхование. Работа представительства Петербурга в Москве обойдется бюджету в 56,5 млн рублей.

Общая сумма затрат на работу Законодательного собрания составит 3,47 млрд рублей, это примерно третья часть от затрат на работу Смольного. На обеспечение работы городского парламента предусмотрено 2,99 млрд рублей. Средства предназначаются на выплаты персоналу, закупку товаров и социальное обеспечение. Непосредственно на содержание депутатов планируют потратить 319,9 млн рублей. Как подсчитал ЗАКС.Ру, с начала работы нынешнего созыва парламента Петербурга в 2021 году стоимость его содержания увеличились в 2,3 раза. Затраты на обеспечение работы Смольного за тот период выросли соразмерно.

Свыше четверти от общей суммы собираются потратить на субсидию ГБАУ "Смольнинское", которое занимается транспортным обслуживанием городских властей. Учреждению передадут в общей сложности 2,6 млрд рублей, что на 199 млн превышает величину субсидии в 2025 году с учетом планируемых корректировок. Стандартно часть средств, переданных учреждению, расходуется на закупку нового автотранспорта для нужд чиновников и депутатов.

На проведение выборов в 2026 году заложили суммарно 2,3 млрд рублей. Из этой суммы 1,1 млрд предназначаются на проведение выборов в Государственную думу, а еще 1,2 млрд уйдут на выборы в ЗакС. Всего же на деятельность Городской избирательной комиссии отрядили 3,5 млрд рублей. На содержание членов ГИК предназначили 391 млн рублей, также 714,2 млн уйдут на обеспечение работы городской и территориальных комиссий Петербурга.

Транспортные расходы

Расходы на строительство метрополитена прописаны в Адресной инвестиционной программе. Как уже писал ЗАКС.Ру, непосредственно на строительство метрополитена в следующем году заложено свыше 51 млрд рублей. На завершение строительства участка между станциями "Казаковская" и "Обводный канал — 2" в следующем году потратят 15,1 млрд рублей, работы между "Каретной" и "Путиловской" будут стоить бюджету еще 5,3 млрд рублей. Работы на отрезке между станциями "Улица Савушкина" и "Зоопарк" потребуют 14,2 млрд рублей в следующем году.

Петербургский метрополитен получит от города 46 млрд рублей в качестве субсидии на перевозку пассажиров. Еще 3,9 млрд рублей перечислят Северо-Западной пригородной пассажирской компании для перевозки петербуржцев в пригородных электричках. Перевозки пассажиров наземным транспортом по регулируемым тарифам будут стоить казне 105,3 млрд рублей в следующем году.

Отметим, что накануне вице-губернатор Алексей Корабельников заявил о том, что все расчеты на будущий год были были сделаны исходя из существующих тарифов в транспортной сфере и цены на проезд в предстоящем году могут остаться прежними.

Содержание городских причалов обойдется бюджету в 123,5 млн рублей. Немногим больше (126,5 млн) будет стоит содержание городских автостоянок. Отдельной строкой проходят платные парковки в центральных районах города. В рамках проекта единого городского парковочного пространства бюджет Петербурга выделит 777,2 млн рублей.

Если говорить о наземной транспортной инфраструктуре, то в следующем году АО "ЗСД" получит 5,4 млрд рублей для подготовки участка строительства Широтной магистрали скоростного движения между Союзным проспектом и КАД. При этом комитет по инвестициям отдельно выделит на ШМСД еще 26,8 млрд рублей.

На ремонт трамвайных путей в следующем году заложили 2,99 млрд рублей. Еще 6,4 млн рублей уйдут на капитальный ремонт рельсов трамвайных путей. В случае с автомобильными дорогами на ремонт предусмотрено 11,16 млрд рублей, на капремонт — еще 2 млрд сверху. Отдельной строкой проходят расходы на приведение в нормативное состояние дорог, мостов и путепроводов, на эти цели собираются потратить 4,1 млрд рублей. А на обустройство остановок пассажирского транспорта в 2026 году уйдет 533,9 млн рублей.

Бюджетные траты на концессионное соглашение по эксплуатации трамвайной линии "Купчино — Шушары — Славянка" составят суммарно 2,15 млрд рублей. Первый участок Смольный обещает запустить до конца года, а полностью ввести ее в строй собираются в следующем году. В конце лета в депо стали поступать новые трамваи, предназначенные для работы на линии.

Медицина и социальная политика

На здравоохранение в следующем году намерены потратить 196,3 млрд рублей. Заметная часть средств комздрава (12,5 млрд) пойдет на субсидии поликлиникам и больницам на усиление кадрового потенциала. Еще свыше 20,5 млрд рублей направят в бюджет Территориального фонда обязательного медстрахования на реализацию программы ОМС и на оказание медпомощи вне базовой программы ОМС. Отдельно комздрав выделит 4,6 млрд рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи.

Стоимость медикаментов и медицинских изделий для льготников составит 28,4 млрд рублей. Кроме того, в 2,6 млрд оценил Смольный стоимость закупки рецептурных препаратов для отдельных категорий петербуржцев. На приобретение карет скорой помощи в следующем году намерены потратить 1,5 млрд рублей.

Комитету по соцполитике достанется на год 149,35 млрд рублей. Ведомство будет субсидировать работу различных учреждений, включая дома-интернаты для престарелых и инвалидов (6,8 млрд), центры для детей сирот и детей без попечения родителей (2,6 млрд), а также детские приюты (422,2 млн рублей).

Расходы на социальную поддержку пенсионеров оценили в 9,4 млрд рублей. Другие 7,2 млрд пойдут на соцподдержку пенсионеров и пожилых людей вне льготных категорий. Во втором случае речь идет о мужчинах в возрасте от 60 лет и о женщинах, достигших 55-летия.

Помимо этого, в следующем году городские власти продолжат поддерживать семьи с детьми. Так, Фонду пенсионного страхования переведут 16,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Социальная поддержка семей с детьми и выплата пособий на ребенка потянет на 8 млрд рублей. Расходы на выплату регионального материнского капитала, выделяемого многодетным семьям, потянут на 950 млн рублей. Также 409,2 млн рублей пойдут на приобретение автомобилей для семей с семью и более детьми. Программы по повышению рождаемости поддержат через субсидии бюджетным учреждениям и НКО составят в этом случае 862,7 млн рублей. Отметим, что в 2024 году уровень рождаемости в Петербурге составил 8,5 младенцев на 1 000 человек. Это оказалось заметно ниже уровня смертности (11,1 умерший на 1 000 человек), следовало из отчета Петростата.

В ведении комитета по социальной политике находится и предоставление материальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. На эти цели в бюджете заложено 25,75 млрд рублей. Отметим, что в бюджете на 2025 год размер подобных выплат был установлен на отметке в 14 млрд рублей.

Культура и праздники

Расходы на создание экспозиции Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума составят 200,3 млн рублей. В 10 раз меньшую сумму потратят на проведение приема губернатора в рамках мероприятия — на это в бюджете заложили 20,1 млн рублей. Прием для участников Юридического форума будет скромнее и обойдется бюджету в 7,2 млн рублей. Проведение Международного форума объединенных культур оценили в 100 млн рублей. Эта цифра ничуть не отличается от той, что была заложена на мероприятие в 2025 году.

На работу театров и концертных залов в 2026 году направят субсидию в размере 11,3 млрд рублей. Это без малого треть от всех средств, которыми будет оперировать комитет по культуре (34,6 млрд).

Останется прежней и стоимость проведения праздника выпускников "Алые паруса", на который вновь рассчитывают потратить 34,9 млн рублей. Средства предназначаются как на организацию мероприятия, так и на его телетрансляцию. В то же время вырастут затраты на проведение Книжного салона. В 2026 году на него выделят 65,3 млн рублей, и это на 3,8 млн больше, чем в 2025-м. Проект "Книжные аллеи" получит все те же 7,5 млн рублей, что и раньше.

На празднование Дня Победы выделят 4 млн рублей. Отдельной строкой проходят расходы на всероссийскую акцию "Георгиевская лента", которые составят 2,3 млн рублей.

Также комитет по культуре распределит среди НКО 1,47 млрд рублей на проведение фестивалей и конкурсов. Еще 101,9 млн выделят негосударственным театрам на постановку спектаклей. Выплаты премий коллективам государственных учреждений культуры совокупно составят 150 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру