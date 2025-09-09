Неожиданное решение в пользу Амосова

Фото: ЗАКС.Ру

Петербургский суд отказался рассматривать административное дело в отношении депутата Заксобрания Михаила Амосова, которого хотели привлечь к ответственности за пост с фотографией политика Алексея Навального*. Подобное решение стало неожиданностью для парламентария, который уже, кажется, успел смириться с возможными последствиями.

Административное дело в отношении действующего депутата Законодательного собрания в Петербурге - редкость. Беспартийному (состоит во фракции "Справедливая Россия - За правду") Михаилу Амосову сотрудники центра по борьбе с экстремизмом решили припомнить его публикации в личном telegram-канале, размещенные в феврале 2024 года, в день смерти российского оппозиционера Алексея Навального*. Амосов тогда вспоминал, как виделся с погибшим несколько раз, и отмечал его расследовательскую деятельность и высокий результат на выборах мэра Москвы в 2013 году. Напомним, тогда Навального* поддержали более 630 тысяч избирателей, а действующий мэр Сергей Собянин набрал 1,1 млн голосов. Впрочем, по многим вопросам взгяды Амосова не совпадали с идеями оппозиционера. Кроме того, в свое время он поддержал решение об исключении Навального* из "Яблока".

"Жаль, талантливый был человек. Мог бы много пользы приносить людям будь он на свободе. А ещё лучше – работая в выборных органах власти. Но вот так… Жаль", - писал Амосов.

Поводом для протокола стал портрет Навального*, который Амосов решил использовать как иллюстрацию. В последний год силовики в ряде регионов страны, действительно, расценивают фотоизображение конкретного человека как запрещенную символику. За подобные публикации возбуждают административные дела по статье о публичной демонстрации экстремистской или запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Изначально правоприменительная практика по таким делам формировалась из-за изображений, например, со свастикой.

Спорные публикации Амосов удалил сразу же, как узнал об административном деле. О том, что материалы дела уже поступили в суд, депутат узнал от журналистов. Никаких приглашений в полицию для составления протокола и дачи пояснений он не получал. К варианту о том, что он мог "пропустить" повестку, депутат относится скептически: его супруга постоянно проверяет почту.

Сам депутат пришел на судебное заседание с мыслью о неизбежности наказания. По итогам заседания он ожидал скорее получить штраф, нежели административный арест (статьей, в том числе, предусмотрен арест на срок до 15 суток). Факт публикации Амосов отрицать не стал.

— Если коротко, то пост действительно мой. Я, когда делал этот пост, считал важным в какой-то форме, хотя это был пост, посвященный кончине конкретного человека, подчеркнуть, что тот путь, которым шел он и в последние годы, которым шел я, это два разных пути. Я всегда старался добиваться изменений в обществе и в стране с помощью выборов, но у Алексея Анатольевича* преобладали иные методы в последнее время, — заявил в суде Амосов.

Представитель парламентария, адвокат Натэла Пономарева просила суд назначить доверителю штраф в размере двух тысяч рублей. Также она предоставила суду стопку характеристик, в том числе и с рабочего места Амосова — Законодательного собрания. Среди заявлений имелся положительный отзыв от спикера парламента Александра Бельского.

После длительного пребывания в совещательной комнате судья Люция Андреева выступила с заявлением о решении вернуть материалы дела их авторам для устранения недостатков. Поводом для этого она указала депутатский статус Амосова, который требует особого порядка для привлечения такой персоны к уголовной или административной ответственности.

– Честно говоря, мы не исследовали эту сторону дела. Для меня лично такое решение – неожиданное, поскольку я признался, мы просили назначить штраф... Суд решает так, как он считает нужным, все что я могу сказать, – рассказал журналистам Амосов после заседания.

Формально МВД может в десятидневный срок попытаться обжаловать решение районного суда в городском. Как полагает адвокат Пономарева, составители протокола, скорее всего не смогут своевременно устранить недостатки: срок давности за инкриминируемое ее доверителю правонарушение, по ее словам, истекает через неделю.

Привлечение к ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики влечет за собой, помимо очевидных последствий в виде штрафа или ареста, запрет на участие в любых избирательных кампаниях в течение года. Следующие выборы депутатов Заксобрания пройдут почти ровно через год – Единый день голосования в 2026 году намечен на 20 сентября. В беседе с ЗАКС.Ру Амосов заявил, что пока хотел бы воздержаться от рассуждений на этот счет.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

