Заключительная часть в истории ВНИИБ

Фото: Павел Борисенко, MR7

Последние шесть лет пустующее здание ВНИИБ находится у градозащитного сообщества на особом счету. После того, как местным жителям стали известны планы застройщика возвести на этом месте жилой дом, активисты стали еженедельно собираться у крыльца, обсуждая способы добиться наделения ВНИИБ охранным статусом. Чиновники за эти годы не нашли у здания 1950-х годов постройки признаков объекта культурного наследия.

Снос начался утром 8 января. До начала работ к ВНИИБ съехались неизвестные, которых накануне, вероятнее всего, нанимали через группы, посвященные поиску подработки. "Нужны люди на оцепление", говорилось в сообщении. За смену каждому обещали по четыре тысячи рублей. После начала демонтажных работ "силовая поддержка" блокировала подступы к территории для противников сноса. В соцсетях начали публиковать видеозаписи, на которых мужчины в масках жестко применяли силу к собравшимся при попытках пройти на территорию ВНИИБ. Так, член движения "Общество.Будущее" Кирилл Фарафонов, присутствовавший на месте, подвергся нападению со стороны неизвестных. Вечером он отправился снимать побои.

После успешного "прорыва оцепления" градозащитникам удалось на время приостановить снос здания. Через некоторое время демонтаж возобновился, несмотря на присутствие посторонних. Примерно в то же время противников застройки начали задерживать сотрудники полиции. Силовики, по наблюдениям очевидцев, игнорировали возможные нарушения порядка со стороны нанятых мужчин.

В отдел полиции отправили примерно дюжину человек. Среди них сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрей Милюк, Кирилл Травкин и другие. Также полиция задержала общественника Юрия Багрова, который длительное время участвует в движении за сохранения ВНИИБ.

Городские власти на конфликтную ситуацию никак не реагировали, не считая вынужденного заявления КГИОП об обращении в полицию из-за нарушения законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. В конце декабря в КГИОП подали очередную заявку на включение ВНИИБ в список выявленных объектов культурного наследия. Формально до рассмотрения заявки работы на объекте запрещены. Тем не менее, в пресс-службе комитета журналистам рассказали, что никаких новых данных заявитель не предоставил. Скорее всего, решение по обращению будет отрицательным, как и в прошлые разы.

В Следственном комитете тоже прокомментировали ситуацию со сносом. Все проходит в соответствии с законом, считают в ведомстве. История ВНИИБ следователям знакома – председатель Следкома Александр Бастрыкин неоднократно приказывал коллегам рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела из-за сообщений градозащитников о возможном сносе.

Тем временем ряд петербургских СМИ в день, когда неизвестные грубо обращались с местными жителями, выступили с публикациями о том, как "преобразится" Выборгский район после реализации проекта. Со ссылкой на пресс-службу группы компаний ФСК журналисты сообщили, что застройщик инвестировал 60 млн рублей в учреждения здравоохранения Выборгского района. В планах также ремонт стадиона и благоустройство, а в сумме компания готова вложить в развитие района 130 млн рублей. Непосредственно на месте ВНИИБ собираются построить многоэтажный жилой комплекс бизнес-класса на 230 квартир. Также журналисты сообщили, что в районе появится дом детского творчества "Юность" – соответствующее соглашение уже подписано с районной администрацией. Еще в публикациях отмечается, что все работы проходят в строгом соответствии с законом. На вопрос "Фонтанки" о представлении КГИОП о запрете на проведение работ в компании заявили, что не получали никаких документов.

Конфликт рабочих и градозащитников привлек внимание депутатов Законодательного собрания. Депутат Марина Шишкина обратилась к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину и председателю комитета по охране памятников Алексею Михайлову. Она попросила проверить законность проводимых работ и разобраться в возможном нарушении техники безопасности при проведении демонтажа. Также на ситуацию отреагировал глава горкома КПРФ, депутат ЗакСа Роман Кононенко.

"Мне много пишут и звонят и члены партии, и наши сторонники, и жители Выборгского района, и избиратели из других районов. Все глубоко возмущены не только варварскими действиями по сносу, но и той жестокостью, которую позволяют себе охранники, избившие нескольких горожан. Разделяю их позицию. Мы считаем происходящее недопустимым и призываем соответствующие органы обратить внимание на эту ситуацию. Нужно защитить советское архитектурное наследие", - приводят слова Кононенко в пресс-службе партии.

Кроме того, петербургское отделение партии "Яблоко" обратилось в МВД и прокуратуру с требованием проверить законность сноса здания, которое по формальным причинам защищено от проведения каких-либо работ на время рассмотрении заявки в КГИОП.

Ситуацию с задержанным взял на контроль депутат Государственной думы Евгений Марченко, избранный в нижнюю палату парламента от Выборгского района. Он направил в 36-й отдел полиции своего помощника и адвоката для помощи защитникам ВНИИБ.

Константин Леньков / Фото: Павел Борисенко, MR7