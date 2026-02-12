"Кресты" стали объектом культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил комплекс зданий бывшей тюрьмы "Кресты" на Арсенальной набережной в список объектов культурного наследия. Распоряжение, опубликованное на сайте Смольного 12 февраля, подписано заместителем председателя комитета Юлией Богачевой. В распоряжении обозначены адреса 15 зданий, которые вошли в состав памятника.

Новый статус запрещает перестраивать "Кресты" - теперь здание бывшего СИЗО можно только реставрировать и сохранять. В перечне охраняемых объектов отмечены исторические элементы зданий, церковь Святого Александра Невского, цилиндрические своды, купола.

В 2025 году здание бывшего СИЗО продали группе компаний "КВС" за 1,1 млрд рублей. Новые собственники утверждают, что "Кресты" станут новым общественным пространством с магазинами, заведениями общепита, гостиницей и спортивными объектами.

Тюрьма "Кресты" построена в 1892 году. После революции 1905 года туда отправляли участников революционных группировок и политических деятелей. Среди знаменитых заключенных "Крестов" Лев Троцкий, Николай Гумилев, Даниил Хармс, Иосиф Бродский. Тюрьма работала до 2017 года, когда власти вывезли преступников в СИЗО "Кресты-2" в Колпино, а старый корпус решили реконструировать.

Дарья Нехорошева